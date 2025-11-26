Trei incendii în câteva ore în județul Bacău – adăposturi și locuințe afectate, animale salvate

În dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 05:05, pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs în localitatea Dărmănești, sat Lapoș. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta violent la un adăpost de animale și anexele gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 400 mp.

Pentru gestionarea situației au intervenit patru autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, alături de SVSU Dărmănești, care a acționat cu o autospecială cu apă și spumă. Salvatorii au reușit să scoată la timp patru porcine, două bovine și mai multe păsări, limitând astfel pierderile. Cauza probabilă a incendiului a fost un coș de fum amplasat necorespunzător față de materiale combustibile.

Tot în cursul nopții, la ora 01:58, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din comuna Blăgești, sat Poiana Negustorului. La fața locului s-a acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, fiind alertate și SVSU Blăgești și SVSU Buhuși. Incendiul a fost lichidat, însă flăcările au distrus aproximativ 10 mp de acoperiș și bunuri dintr-o cameră. Cauza probabilă: scurtcircuit electric.

Un al treilea incendiu a avut loc tot în această noapte, în jurul orei 02:29, în comuna Letea Veche, sat Siretu, la o locuință. La intervenție au fost trimise două autospeciale de stingere și ambulanța SMURD. Flăcările au afectat aproximativ 120 mp din acoperișul casei și bunuri din două camere. Și în acest caz, cauza probabilă a fost un scurtcircuit electric.

Toate cele trei incendii au fost stinse fără victime, iar pompierii reamintesc cetățenilor importanța verificării instalațiilor electrice și a coșurilor de fum pentru prevenirea unor astfel de evenimente.