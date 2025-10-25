Trei fotografii din anii ’40 – ecouri din Bacăul de altădată

Trei imagini vechi, păstrate cu grijă printre amintirile unei familii băcăuane, ne deschid o fereastră spre orașul Bacău al anilor ’40 – o lume de alt ritm, de alt rafinament și de alte destine.

În fața Primăriei de altădată

Prima fotografie, realizată în fața clădirii Primăriei Bacău, surprinde un grup elegant de tineri – bărbați în costume croite impecabil și o doamnă în ținută sobră, ținând o pălărie în mâini. Fațada inconfundabilă a vechii Primării, cu ferestrele sale arcuite și decorul neoclasic, se profilează în fundal. Atmosfera pare una de după-amiază însorită, poate la ieșirea dintr-un eveniment cultural sau universitar. Privirile lor degajate, zâmbetele discrete și eleganța vestimentară redau o perioadă de optimism și rafinament urban – scurtă, dar intensă, înainte ca războiul să schimbe totul.

Ofițerul pe Strada Mare

A doua imagine, realizată probabil tot în centrul orașului, arată un ofițer român într-o uniformă perfect aliniată, pășind încrezător pe trotuarul unei străzi animate. În spatele lui se pot citi numele unor prăvălii băcăuane – „Costică & Tănase”, „Coafor modern” – mărturii ale unui oraș viu, modern, în pas cu moda vremii. Ofițerul poartă ochelari de soare și chipiu cu însemne regale, semn al perioadei interbelice târzii sau al începutului celui de-al Doilea Război Mondial. În jurul lui, trecătorii, femeile cu pălării elegante și domnii în costume închise la culoare completează tabloul unei epoci dispărute.

Soldatul și magazinul de fotografii

Ultima fotografie, poate cea mai simbolică, îl arată pe același bărbat – sau un camarad de-al său – în uniformă militară de campanie, în fața unui magazin inscripționat „Depozit cu articole fotografice pentru amatori”. Panourile din vitrină expun portrete și clișee, iar ironia subtilă a cadrului nu poate fi trecută cu vederea: un soldat, în mijlocul războiului, fotografiat tocmai în fața unui loc dedicat memoriei și imaginii. Zâmbetul discret și privirea încrezătoare sugerează o speranță – poate pentru o reîntoarcere acasă, poate pentru o lume mai liniștită.

FOTO: Colecția Claudiu Tabarcea