Tradiția a prins glas, iar muntele de sare a devenit scenă

Luni, 29 decembrie, adâncurile Salinei Târgu Ocna s-au transformat într-un spațiu al sărbătorii și al emoției autentice. Într-un decor spectaculos, sculptat de natură și timp, a prins viață spectacolul „Datini și obiceiuri populare în inima muntelui de sare”, o adevărată pledoarie pentru spiritul iernii românești.

Jocuri, cântece și obiceiuri străvechi au răsunat puternic în adânc, purtate cu dăruire de Ansamblul Folcloric „Datini Trotușene” din Dofteana și Ansamblul Folcloric „Plaiuri Trotușene” din Târgu Ocna, care au readus în fața publicului frumusețea ritualurilor de odinioară. Atmosfera a fost completată de prezența tinerei Rebeca Zărnescu, a cărei interpretare plină de emoție și prospețime a adus un suflu nou tabloului tradițional.

Momentul de maximă intensitate artistică a fost marcat de apariția-surpriză a tenorului Operei Naționale, Paul Celmare, care a oferit publicului un recital rafinat, încărcat de sensibilitate, transformând spectacolul într-o experiență memorabilă.

Întâlnirea dintre tradiție, tinerețe și artă, desfășurată într-un loc cu totul aparte, a demonstrat că valorile autentice pot prinde glas oriunde – chiar și în inima muntelui de sare – atunci când sunt purtate cu suflet.