Tinere talente ale lumii pe scena Sălii Ateneu

Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău a fost, vineri seară, gazda evenimentului muzical „Concert de Concerte pentru pian”. Protagoniștii serii au fost Xing Chang (China), Claudia Vento (Italia) și Danillo Mascetti (Italia).

Aceștia au interpretat compoziții semnate de Fr. Chopin – Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră în mi minor, op. 11; Fr. Liszt – Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră în Mi bemol Major, S 124 și de S. Prokofiev – Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră în Do Major op. 26.

Spectacolul clasic a fost întregit de instrumentiștii Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău dirijată de Ovidiu Bălan. De această dată, ineditul spectacolului a constat în tinerețea pianistelor Xing Chang (15 ani) și Claudia Vento (13 ani).

După cum a declarat pentru cotidianul Deșteptarea chiar Pavel Ionescu, managerul Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău, concertele susținute de cei trei invitați străini pot fi asociate mai curând cu un antrenament pentru Concursul Internațional „Citta di Cantu”.

“Avem colaborări nenumărate cu astfel de tineri talentați. Cântăm cu ei în țară și în străinătate și creștem prin ei. Numele Filarmonicii “Mihail Jora” este prezent în lumea muzicală de talie internațională și ne mândrim cu asta”, declară Pavel Ionescu, managerul Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău

Xing Chang s-a născut pe 30 august 2002 la Shenzhen (China) și a început studiul pianului la vârsta de 4 ani. În anul 2011, presa chineză îi dedică un prim articol în care micuța pianistă este lăudată pentru talentul ei precoce. În același an, Xing Chang câștigă Premiul de argint la Concursul „China Giant Cup”, unde primește Premiul I la „Steinway Internațional Piano Competition”.

În anul 2012, Xing Chang îl întâlnește pe Vincenzo Balzani la prestigiosul Concurs Pozzolino di Seregno și după o audiție decide să se perfecționeze cu el.

La 11 ani, pianista de origine chineză are primul ei concert și este oaspete la „The 12th Conference on International Exchange of Professionals”, Shenzhen. Doi ani mai târziu primește premiul I la „Pozzolino” – Seregno, la Concursul „Young Talents with Orchestra” din Barlassina și la Concursul „Piano talents” din Milano.

În anul 2015 își adjudecă premiul I absolut la Milano și la Concursul Internațional „Fr. Chopin” din Roma. Și anul 2016 a fost încununat de succes, atunci când a câștigat premiul I absolut la Concursul internațional de la Malta.

Au urmat o serie de succese, iar colaborarea cu dirijorul băcăuan Ovidiu Bălan nu este o premieră. În perioada 2014 – 2016, Xing Chang a interpretat în România sau Italia Concertele nr. 1 de Mendelssohn și Liszt, Imperialul de Beethoven alături de orchestra Filarmonicii „Mihail Jora”, sub bagheta lui Ovidiul Bălan.

„Am venit în Bacău cu toată deschiderea. Sunt deja pentru a treia oară aici, iar de fiecare dată am cântat cu Filarmonica „Mihail Jora”. Mereu dau tot ce-i mai bun pe scenă, la pian și sper ca interpretarea mea să fi fost pe placul publicului băcăuan”, a declarat Xing Chang

În prezent, Xing Chang studiază cu Vincenzo Balzani și Anna Abbate la Conservatorio G. Verdi din Milano. Recent a câștigat prestigiosul Concurs Internațional pentru pian și orchestră „Citta di Cantu”.

Viitorul sună bine

La numai 13 ani, Claudia Vento și-a demonstrat calitățile muzicale și a interpretat lucrări importante care presupun o tehnică precisă. Seriozitatea și talentul i-a permis Claudiei să ajungă în competiții naționale și internaționale notabile. Notăm din repertoriul ei Concertul KV 414 de W.A. Mozart și Concertul nr. 2 de L.V. Beethoven. Claudia Vento studiază alături de Catia Iglesias și se perfecționează cu Vincenzo Balzani. Ea a venit pentru a doua oară în Bacău.

„De fiecare dată vreau să transmit emoție publicului băcăuan, ca el să înțeleagă cât de mult înseamnă muzica pentru mine”, declară Claudia Vento.

Să nu uităm de Danilo Mascetti, cel de-al treilea pianist de pe afișul concertului care a încântat publicul prezent în Sala Ateneu. Danilo a câștigat la rândul lui numeroase concursuri naționale și internaționale, iar colaborarea lui cu Filarmonica „Mihail Jora” este un real succes. Și el ca și Xing a început pianul de foarte mic, pe când avea 5 ani.

Odată cu trecerea timpului a evoluat și el în plan muzical și așa a ajuns să absolve primele două nivele la Conservatorul din Milano, sub îndrumarea lui Vincenzo Balzani. A cântat în Franța, Anglia, Germania, România, Republica Cehă, Letonia, Lituania, Belgia și în multe orașe din Italia.