Tânără însărcinată, scoasă din nămeți și transportată la spital în siguranță de către polițiști

La data de 18 februarie a.c, o tânără de 19 ani, a apelat prin 112 la sprijinul polițiștilor după ce ar fi rămas împotmolită cu autoturismul pe care îl conducea, în comuna Ungureni.

Ag. șef adjunct Tâmpu Marius Adrian, șeful Postului de Poliție Ungureni a plecat imediat la fața locului, a găsit tânăra însărcinată care i-a explicat că se deplasa către spital unde urma să fie internată.

Având în vedere starea de urgență și faptul că, drumul era greu practicabil din cauza condițiilor meteo, polițistul nu a ezitat nicio secundă, a ajutat tânăra să urce în autospeciala de poliție și s-a deplasat de urgență cu aceasta la spital.

Tânăra a ajuns în siguranță la spital unde a fost predată echipei medicale de specialitate, iar polițistul a primit recunoștința acesteia pentru misiunea îndeplinită.

La sosirea la Maternitatea din cadrul Spitalul Județean de Urgență Bacău, pacienta a fost evaluată de urgență de echipa medicală, investigată și ulterior internată pe Secția Obstetrică-Ginecologie.

„Pacienta venea spre spital pentru că acuza dureri de burtă, dar a rămas înzăpezită și s-a speriat foarte tare. Am preluat-o și am internat-o. I-au fost recoltate analize și a început tratament perfuzabil. Este în siguranță, iar copilul se dezvoltă normal”, a declarat dr. Roxana Calapod, medic șef al secției OG1.

Reprezentanții spitalului au transmis că atât mama, cât și fătul sunt în stare stabilă, iar intervenția promptă a autorităților și a cadrelor medicale a fost esențială pentru evitarea unor complicații.