Intervenții ale jandarmilor băcăuani în contextul avertizărilor de vreme severă

Jandarmii din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău au intervenit în mai multe localități din județ, pe fondul avertizărilor de vreme severă, pentru a sprijini cetățenii afectați de condițiile meteorologice dificile.

Echipajele au acționat în Podu Turcului, Berzunți și în municipiul Bacău, unde au fost identificate mai multe autoturisme care au derapat din cauza carosabilului acoperit cu zăpadă și polei și nu își mai puteau continua deplasarea în condiții de siguranță. Jandarmii au intervenit pentru sprijinirea conducătorilor auto, au facilitat reluarea circulației și, acolo unde situația a impus, au dispus măsuri suplimentare pentru protecția persoanelor și a bunurilor.

Totodată, jandarmii montani au fost prezenți pe traseele turistice și în zonele de agrement din județ, monitorizând situația și fiind pregătiți să acorde ajutor persoanelor aflate în dificultate. Aceștia au oferit și recomandări turiștilor privind deplasarea în condiții de iarnă și echiparea corespunzătoare.

Reprezentanții IJJ Bacău le recomandă cetățenilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum, să își echipeze corespunzător autovehiculele și să urmărească informările oficiale înainte de a porni la drum.