Studenți de la facultățile de medicină, în practică la Spitalul Județean Bacău

Peste 150 de studenți care studiază medicina la facultățile din Iași, București, Tg. Mureș sau Cluj, au ales să facă stagiului de practică la Spitalul Județean de Urgență Bacău sub îndrumarea profesioniștilor din toate specializările medicale și chirurgicale.

Practica medicală întrunește o serie de activități didactice obligatorii din cadrul curiculum-ului Facultății de Medicină pentru a completa cunoștințele predate.

Cele mai atractive secții pentru mediciniști sunt: Unitatea de Primiri Urgențe, ATI, Medicină Internă, Cardiologie, Chirurgie, Neurochirurgie, însă aceștia trec prin toate specialitățile medicale.

Viața de medic implică mult studiu și sacrificiu decât ne putem închipui vreodată, dar este și o frumoasă profesie pentru cei care aleg să parcurgă acest drum cu pasiune, responsabilitate și studiu intens.

O zi de practică pentru stagiari poate fi obositoare, dar în același timp le arată viitorilor medici mediul în care vor lucra, și mai ales, provocările pe care le vor întâlni în acestă nobilă profesie.

Relaționarea dintre mediciniști și pacienți este foarte importantă fiind baza viitoarei profesii.

,,Ca student la medicină generală este esențial ca procesul de dobândire a cunoștințelor teoretice să fie încununat de succes print-un act medical corect din punct de vedere practic. Este al treilea an consecutiv de practică de vară la SJU Bacău, secțiile în care am practicat fiind UPU și secția de cardiologie. Am fost primit cu entuziasm de cadre medicale dornice să împărtășească din propria experiență.Aici am învățat procedurile medicale de bază, comunicarea cu pacientul și înțelegerea nevoilor acestuia.Am întâlnit medici și asistente, modele de empatie și stăpânire de sine în situații de urgență, care sunt adevărate modele de urmat”.

Leu Flavius-Marian

Student in anul V la UMF “Grigore T. Popa” Iași