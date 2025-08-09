Strada Energiei – un colț de oraș în plină transformare înainte de 1989

Fotografia surprinde o imagine emblematică a Bacăului de dinainte de 1989, atunci când strada Energiei își schimba radical înfățișarea. În plan central se ridică impunătoare blocurile nou construite, cu arhitectura tipică perioadei socialiste – structuri masive, cu linii drepte, fațade simple și funcționalitate maximă.

Se vede clar că zona era încă în plin proces de urbanizare: trotuarele nu sunt complet amenajate, iar la parterul clădirilor se lucrează, probabil la spațiile comerciale prevăzute să deservească noii locatari.

În stânga și în fundal se disting alte imobile ridicate în aceeași perioadă, completând noul cartier. Strada largă, cu multiple benzi, era gândită să facă față traficului în creștere, deși la acea vreme circulația era redusă – în imagine, câteva autoturisme, printre care se remarcă o Dacia 1300 albă, model devenit simbol al epocii.

Aceasta era perioada în care Bacăul se dezvolta accelerat, în ton cu politica de sistematizare urbană promovată la nivel național. Cartierul Energiei era destinat în mare parte muncitorilor din întreprinderile industriale din zonă, blocurile fiind construite după tipare standardizate, dar adaptate pentru a include spații comerciale și de servicii la parter.

Fotografia din „Arhiva Deșteptarea” este mai mult decât o simplă imagine de epocă – este o fereastră către un moment în care orașul își redefinea identitatea, trecând de la aspectul de târg moldovenesc la cel de municipiu industrializat, cu cartiere moderne, bulevarde largi și construcții de tip socialist.