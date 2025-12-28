Ștefania Iftime din Bacău a câștigat sezonul Campionilor emisiunii „Vedeta Familiei”, difuzată de TVR 1

Ștefania Iftime, o tânără talentată din Bacău, este marea câștigătoare a talent-show-ului muzical „Vedeta Familiei”, difuzat de TVR 1. Finala competiției, desfășurată pe 28 decembrie 2025, a desemnat-o drept „Campionul Anului”, după un sezon intens și spectaculos.

„Vedeta Familiei” este un show dedicat copiilor talentați cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani, punând accent pe calitățile vocale, expresivitate scenică și carismă, dar și pe susținerea oferită de familie. În 2025, emisiunea a ajuns la Sezonul 7, intitulat sugestiv „Sezonul Campionilor”, care a debutat pe 26 octombrie.

Programul a fost difuzat săptămânal, în fiecare duminică, de la ora 18:00, iar Marea Finală i-a adus pe scenă pe cei patru finaliști ai sezonului: Luca Popovici, Daria Mușat, Ștefania Iftime și Elena Radu. Câștigătoarea a fost recompensată cu marele premiu în valoare de 15.000 de lei.

Emisiunea a fost moderată de Florina Constantinescu, iar prestațiile micilor artiști au fost evaluate de un juriu format din nume cunoscute ale scenei muzicale și de divertisment din România: Aurelian Temișan, Andreea Bălan, Radu Ștefan Bănică, Elena Gheorghe, Sanda Ladoși, Crina Mardare și Bibi.

Victoria Ștefaniei Iftime confirmă nu doar talentul său vocal remarcabil, ci și emoția și maturitatea artistică demonstrate pe parcursul competiției, aducând un motiv de mândrie comunității din Bacău și tuturor celor care au urmărit „Sezonul Campionilor”.