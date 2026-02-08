Stadiul lucrărilor pe Autostrada A7, între Adjud și Răcăciuni

Lucrările pe Autostrada A7 – cunoscută și sub numele de Autostrada Moldovei – avansează pe Lotul 2 al tronsonului Focșani–Bacău, pe porțiunea cuprinsă între Adjud și Răcăciuni. Informațiile au fost prezentate într-un material video care surprinde stadiul actual al șantierului și evoluția lucrărilor din teren.

Autostrada A7 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, aflat în prezent în construcție. Traseul acesteia pornește din localitatea Dumbrava, județul Prahova, în apropiere de Ploiești, și va continua până la Siret, la granița cu Ucraina, având rolul de a asigura o legătură rapidă între sudul și nord-estul țării.

Lotul 2 Domnești-Târg – Răcăciuni are o lungime de 38,78 kilometri și este realizat de asocierea de constructori Spedition UMB SRL – SA&PE Construct SRL – Tehnostrade SRL. Conform contractului, durata de execuție este de 30 de luni, documentele fiind semnate în luna decembrie 2022.

Odată finalizată, Autostrada A7 va contribui semnificativ la dezvoltarea economică a regiunii Moldovei, la creșterea siguranței rutiere și la reducerea timpilor de deplasare pentru transportul de persoane și mărfuri.

Sursa video