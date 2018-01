Actualitate „Spargere” în sediul Primăriei Filipeni de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ușa clădirii în care funcționează Primăria Filipeni a fost forțată, sâmbătă, de persoane necunoscute. Primărița comunei și contabila au venit la sediu, pe la ora 15,30, pentru a pregăti documentația unui proiect, prilej cu care au descoperit spargerea. „A fost o întâmplare, altfel descopeream abia luni! Au vandalizat totul, au răscolit toate sertarele și dulapurile și au aruncat hârtiile pe jos! Acum așteptăm să sosească inspectorii criminaliști”, a declarat Rodica Ambrosie, primarul comunei. Hoții au intrat pe ușa principală, dar au forțat și gratiile ușii de la casierie cu o rangă. „Nu știm dacă lipsește ceva, la prima vedere nu ne-am dat seama, iar polițiștii ne-au spus să nu ne atingem de nimic”, a mai declarat primărița. 42 SHARES Share Tweet

