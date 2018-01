Top Story Control neașteptat la patinoarul din Parcul Catedralei de Ioana Bour -

– neregulile semnalate de băcăuani la patinoarul din vecinătatea Parcului Catedralei l-au alarmat pe viceprimarul Dragoș Ștefan care a făcut un control inopinat Sâmbătă dimineață viceprimarul Dragoș Ștefan a făcut un control neanunțat la patinoarul amenajat în Parcul Catedralei. Măsura a venit în urma mai multor sesizări primite de la băcăuani pe site-ul primăriei, dar și pe adresa redacției cotidianului Deșteptarea. Reclamanții îl învinuiau pe agentul economic care gestionează activitățile la patinoarul artificial că nu ar respecta contactul semnat cu municipalitatea, respectiv, de a asigura gratuit patinele și accesul pe gheață. În fapt, o pereche de patine se închiria pentru o oră contra sumei de 10 lei, figurinele ajutătoare aveau același tarif, iar cei care intrau pe gheață cu patinele proprii beneficiau de gratuitate pe patinoar doar o oră. Contactat telefonic, Dragoș Ștefan, viceprimarul municipiului Bacău, a confirmat pentru Deșteptarea că a constatat nereguli la patinoarul din parc și a dispus remedierea acestora. Viceprimarul a promis că va reveni luni la fața locului pentru a verifica dacă dispozițiile lui au fost urmate întocmai. „În cadrul controlului am verificat dacă se respectă prevederile contractuale. În urma verificărilor am constatat nerespectarea unor condiții stipulate în contractul de furnizare prin închiriere a patinoarului mobil. Am dispus imediat remedierea problemelor și funcționarea patinoarului conform contractului”- a declarat Dragoș Ștefan, viceprimarul Bacăului. Conform expunerii de motive la Proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 141.000 lei în vederea amplasării unui patinoar artificial în municipiul Bacău, în perioada 1 decembrie 2017 – 19 februarie 2018, patinoarul a fost organizat în Parcul Catedralei pentru o accesibilitate cât mai mare a celor care iubesc patinajul. În același document este prevăzut faptul că băcăuanii vor avea acces gratuit. La capitolul condiții minimale se arată că: patinoarul va fi funcțional până la data de 19 februarie 2018, în regim de continuitate cu programul zilnic de la ora 10.00 – 23.00. În același document scrie negru pe alb că se asigură gratuit un număr de minim 100 perechi patine de gheață pentru doritori. 72 SHARES Share Tweet