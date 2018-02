Actualitate „Soluții complete de supraveghere video și siguranță activă”, un workshop pentru studenții de la Facultatea de Inginerie Bacău de Roxana Neagu -

Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri" din Bacău, în parteneriat cu UPC Business şi Direct Group, a organizat astăzi, 16 februarie, cu începere de la ora 11.00, un workshop despre prevenirea și managementul riscurilor cu ajutorul sistemelor de supraveghere video. Evenimentul a avut loc în Sala BI 29 a Facultății de Inginerie. Cei doi invitaţi, Marius Motofei, Head of B2B Products & Communications – UPC, Central & Eastern Europe, şi Bogdan Marin, CEO Direct Group Solutions, au discutat despre modalităţile în care aceste tehnologii pot fi folosite ca instrument eficient de culegere a datelor şi despre soluţiile aplicabile pentru reducerea ratei infracţiunilor. Au participat studenții de la Inginerie, Mecatronică și Tehnologia Informației, atât de la programele de licență, cât și de la cele de master, profesori universitari, autorități publice locale și județene, dar și primari din mai multe comune ale județului Bacău. Detalii de la eveniment, în ediția de luni a cotidianului Deșteptarea.