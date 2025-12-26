Șofer trimis în judecată după ce a fost prins conducând băut, în municipiul Bacău

Un bărbat aflat în arest preventiv a fost trimis în judecată pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, informează Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău.

Fapta a avut loc în data de 11 decembrie 2025, în jurul orei 16:25. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a condus un autoturism pe strada Izvoare din municipiul Bacău, dar și în parcarea deschisă circulației publice a unui magazin din zonă, deși se afla într-o stare avansată de ebrietate.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,82 mg/l alcool în aerul expirat, iar analizele de sânge au arătat o alcoolemie de peste 3 la mie.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Bacău, care urmează să judece cauza. Reprezentanții Parchetului precizează că trimiterea în judecată reprezintă finalizarea anchetei, iar persoana cercetată beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție.