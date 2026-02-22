Semaforul de la Hotelul Trotuș stârnește controverse la Onești. Primăria: „Măsura crește siguranța pietonilor”

Instalarea unui semafor cu buton la trecerea de pietoni din vecinătatea Hotelul Trotuș a stârnit nemulțumiri în rândul unor locuitori, care susțin că măsura ar îngreuna traficul rutier în zonă. Reprezentanții municipalității afirmă însă că decizia a fost luată pentru creșterea siguranței rutiere și la solicitarea Poliției Rutiere.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Onești, Laurențiu Neghină, montarea semaforului reprezintă „o măsură echilibrată și benefică atât pentru pietoni, cât și pentru conducătorii auto”, având ca obiectiv principal siguranța tuturor participanților la trafic.

„În imaginile atașate se poate observa cum pietonii așteaptă liniștiți culoarea verde pentru a traversa. Această organizare clară a circulației reduce riscurile și oferă un cadru sigur atât pentru cei care traversează, cât și pentru șoferi”, a transmis acesta.

Reprezentantul administrației locale a precizat că semaforul a fost instalat la solicitarea Poliției Rutiere Onești, cu avizul Comisiei de circulație, pentru creșterea gradului de siguranță în zonă. Potrivit acestuia, trecerile de pietoni semaforizate sunt considerate de polițiști drept una dintre cele mai sigure soluții pentru prevenirea accidentelor.

Sistemul montat este unul cu buton, utilizat în special în zonele unde traficul nu este foarte intens. Concret, la apăsarea butonului, semaforul oferă culoarea verde pentru pietoni timp de 20 de secunde, iar ciclul poate fi reluat după minimum 70 de secunde, dacă un alt pieton solicită traversarea. În lipsa solicitărilor, semaforul pentru autovehicule rămâne pe verde, asigurând fluiditatea traficului.

Primăria a publicat și un scurt material video care ilustrează modul de funcționare al sistemului. „Aștept cu interes opiniile argumentate ale celor care contestă această măsură. Dacă există motive obiective pentru care ar trebui reconsiderată, ele trebuie prezentate clar și responsabil”, a mai transmis Laurențiu Neghină.

Municipalitatea anunță că va monitoriza impactul măsurii în perioada următoare.