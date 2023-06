Ședința Consiliului Local Bacău – LIVE

DISPOZIŢIA NR. 1977 DIN 20 .06.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință ordinară pentru data de 26.06.2023, ora 10,00 la CAEx

1.Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a Titlului de ” Cetățean de Onoare al Municipiului Bacău” domnului arhitect George Sterian.

2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea gestiunii directe a activității de administrare, întreținere și exploatare a toaletelor publice și a tarifelor aferente activităților edilitar-gospodărești, specific serviciilor de administrare a domeniului public și privat, desfășurate la nivelul municipiilor, în conformitate cu art.5 alin. (3) lit. g) din Ordonanța nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, prestate de către Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău, ce se vor efectua către Unitatea Administrativ Teritorială Bacău.

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.149/28.04.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I, a devizului general și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții “Reabilitare şi modernizare Parc Cancicov din Municipiul Bacău”

4.Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL 150/28.04.2023 şi aprobarea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I, a devizului general și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare Parc Gherăieşti din Municipiul Bacău; Desfiinţare construcţii existente”

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru CONSTRUIRE SEDIU FIRMA (BIROURI ADMINISTRATIVE); IMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR in mun. Bacau, Tarla 43, Parcele 1557/1/9, 1557/1/10, nr. cad. 87205, jud. BACAU, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata BENEFICIAR: S.C. ENERGO-INSTALATII S.R.L.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL intocmit pentru (1) CONSTRUIRE SPALATORIE SELF AUTO, SPATII DE JOACA PENTRU COPII, STATIE INCARCARE MASINI ELECTRICE, SPATII PRESTARI SERVICII, DEPOZITARE, BIROURI, SHOW ROOM; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR; IMPREJMUIRE TEREN generat de imobilul teren/constructii proprietate privata a S.C. DACO GRUP S.A. nr. cad. 88371 si (2) CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI SERVICII, SHOW ROOM SI EXTINDERE HALA; IMPREJMUIRE TEREN; ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR generat de imobilul teren/constructii proprietate privata a S.C. ECO TRADING S.R.L. nr. cad. 83576, 83571, 82433, 72755, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate privata BENEFICIARI: S.C. DACO GRUP S.A. si S.C. ECO TRADING S.R.L

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău.

8.Proiect de hotărâre privind acordarea ”Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1000 lei celor 40 de familii din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de căsătorie și care au depus cerere până la data de 22.05.2023

9.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Borcea Floarea.

10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind forma de gestiune a activității de administrare și exploatare a toaletelor publice, a Caietului de sarcini și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a toaletelor publice din municipiul Bacău.

11.Proiect de hotărâre privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/29.11.2010, aprobat prin HCL nr.383/2010.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru anul 2023 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, aferentă municipiului Bacău.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii cu plata in rate a pretului de vanzare, si a incheierii contractului de vanzare-cumparare pentru locuinta ANL, situata la adresa din Bacau, str.Bucegi, nr.138A, sc. B, ap.15, către doamna Toderiță Florentina Cristina, în calitate de titular de contract de inchiriere.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii cu plata integrala si a pretului de vanzare a locuintei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacau, str.Bucegi, nr.136A, sc. A, ap.14, catre domnul Popa Sorin Ion, în calitate de titular de contract de închiriere

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii cu plata integrala si a pretului de vanzare a locuintei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în Bacau, str.Bucegi, nr.140A, sc. A, ap.13, catre domnul Constantin Iosif Corneliu, în calitate de titular de contract de închiriere

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu repartizarea efectivă pe locații a solicitanților de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat din municipiul Bacău.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, fondul locativ de stat și de necesitate, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău și abrogarea HCL nr.332/2021 și HCL nr.587/2022.

18.Proiect de hotărâre privind declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local și introducerea în domeniul public al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe și terenuri.

19.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 284/30.08.2021 prin care s-au aprobat Statul de Funcții și Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 284/30.08.2021 prin care s-au aprobat Statul de Funcții și Organigrama Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a modificării statului de funcții.

21.Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr. 157/2018

22.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr.553466/13.08.2020 de la S.C. TOTAL DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L., la S.C. CASA S,.A

23.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în condițiile legii.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 66158, înscris în C.F. nr. 66158 a Municipiului Bacău situat în str. Aviatorilor nr.28, în 2 loturi.

25.Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în HCL nr.177/28.04.2023 privind modificarea și completarea HCL nr.599/2022 privind aprobarea pentru anul 2023 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015 – privind Codul Fiscal, modificată și completată.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

27.A.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

27.B.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău str. I.S. Sturza nr. 28 și str. Nicolae Titulescu nr. 22”- blocul situat în Ioniță Sandu Sturza nr.28

27.C.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Renovare energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Bacău str. I.S. Sturza nr. 28 și str. Nicolae Titulescu nr. 22”- blocul situat în str. Nicolae Titulescu nr. 22

27.D.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea integrata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Bacau str. Aviatorilor nr. 28 si nr. 30“ – bloc Aviatori nr.28

27.E.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea integrata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Bacau str. Aviatorilor nr. 28 si nr. 30“ – bloc Aviatori nr.30

27.F.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea integrata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Bacau str. Aviatorilor nr. 17 si nr. 26“ – bloc Aviatori nr.17

27.G.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza DALI si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea integrata a cladirilor rezidentiale multifamiliale din Municipiul Bacau str. Aviatorilor nr. 17 si nr. 26“ – bloc Aviatori nr.26