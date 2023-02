Ședința Consiliului Local Bacău – LIVE

1.Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun imobil – teren din domeniul public al Statului Român, administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Bacău a suprafeței de teren de 21.412 mp măsurată, înscris în CF nr.72439, nr. cadastral 72439, situat în extravilanul municipiului Bacău, în vederea realizării obiectivului de investiții ”CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL” pe imobilul – teren în suprafață de 423.121,00 mp, situat pe str. Poligonului, municipiul Bacău.

2.Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor legale în vederea identificării și închirierii/cumpărării de către Municipiul Bacău a unui imobil-clădire în suprafață construită desfășurată de minim 4000,00 mp.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții” Reabilitare rezervor apă potabilă capacitatea de 10.000 mc – Mărgineni” .

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Logofăt Tăutu nr. 1- Str. Neagoe Vodă nr. 14 – Str. Banca Națională nr. 44”

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Slănicului – Str. Logofăt Tăutu – Str. Neagoe Vodă”

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF și aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții – Proiect integrat ”Amenajare parcări” în locul bateriilor de garaje Str. Ștefan cel Mare – Str. Iosif Cocea – Str. 22 Decembrie”

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivilor Ștefan Cozma și Ghelber Bianca-Florentina de la Sport Club Municipal Bacău și a antrenorilor acestora, pentru performanțe deosebite.

8.Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr.525/12.12.2022 privind aprobarea organizării evenimentului Gala Învățământului Bacăuan ”Solomon Marcus” și premierii în cadrul evenimentului a elevilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiade – fazele naționale și internaționale, precum și a profesorilor îndrumători ai acestora.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea întreruperii negocierilor Comisiei constituită prin HCL nr.467/2022 cu reprezentanții acționarilor majoritari ai S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. Bacău, în vederea achiziționării pachetului de acțiuni al S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.

10.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Bacău cu Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, în vederea realizării în comun a unor evenimente la sala Teatrului de Vară ”Radu Beligan” Bacău

11.Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție cu titlu gratuit a Bazinului de Înot Bacău către Federația Română de Natație și Pentatlon Modern în vederea organizării unor evenimente sportive în anul 2023.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar și a cuantumului contribuției lunare de întreținere în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, pentru anul 2023.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. cadastral 77198, înscris în C.F. nr.77198 a Municipiului Bacău, situat în strada Mioriței nr.14, în 2 loturi.

14.Proiect de hotărâre privind declararea unui teren ca bun de uz și de interes public local și introducerea acestuia în domeniul public al Municipiului Bacău.

15.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație din unitățile de învățământ particulare cu învățământ general obligatoriu din municipiul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023.

16.Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.441/2010 prin care s-a aprobat înființarea ” Club Sportiv Municipal Bacău” sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău .

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2023 .

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.212/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, modificată și completată prin H.C.L. nr.359/31.08.2022.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Teatrului Municipal ”Bacovia” Bacău.

20.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 284/30.08.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău.

21.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la HCL 284/30.08.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, ca urmare a finalizării perioadei de stagiu.

22.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1, punctul II B. Funcții de execuție contractuale pe grade și trepte profesionale, poziția 6 la HCL nr. 580/27.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, pentru anul 2023.

23.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.4 la H.C.L. nr. 581/27.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru anul 2023.

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei nominale cu solicitanții care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii în anul 2023.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri destinate închirierii, între doamna Miron Emanuela și domnul Miron Iulian și încheierea de contracte de închiriere.

26.Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.5 din HCL nr.61 din 19.02.2018 privind înființarea Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău cu modificările și completările ulterioare.

27.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr.61/2018 privind înființarea Serviciului Municipal de Utilități Publice, cu modificările și completările ulterioare.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul Structurii Intervenții Auto și Utilaje – Primăria Municipiului Bacău.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei prevăzută in contractul de concesionare nr.69030 din 11.05.2018 încheiat între Municipiul Bacău și dl. Olteanu Vlad-Constantin.

30.Proiect de hotărâre privind transmiterea cotei de ½ din suprafața de teren prevăzută în Contractul de concesionare nr.42099/27.12.2001 de la S.C. ESTIVAL TUR S.R.L., la dl. Gălușcă Vlad

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu comercial situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.7, în suprafața de 24,78 mp .

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului extindere – spațiu cu destinația salon de înfrumusețare, situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai, nr.3, scara C, ap.3, în suprafața de 42,31 mp .

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere sediu firmă situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai, nr.31 în suprafața de 8,7 mp .

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.2, scara E, în suprafața de 25 mp.

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.2, în suprafața de 15,86 mp .

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.7, în suprafața de 4,52 mp .

37.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Ion Luca Caragiale, nr.1, în suprafața de 10 mp .

38.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. 9Mai – Parcare Piața Centrală, poziția 1, în suprafața de 17,25 mp, având CF nr.74822, nr. cadastral 74822.

39.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Panselelor, nr.2, în suprafața de 48,56 mp.

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu comercial P+1, situat în municipiul Bacău, str. Izvoare, nr.105, în suprafața de 69,50 mp.

41.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Mioriței, nr.14, în suprafața de 12,60 mp.

42.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu comercial prestări servicii, situat în municipiul Bacău, Calea Republicii, nr.3, în suprafața de 20 mp.

43.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere spațiu pentru depozitare, situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.7, în suprafața de 30,78 mp.

44.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu comercial pentru depozitare, situat în municipiul Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr.7, în suprafața de 8,68 mp.

45.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, str. Mihai Viteazu, nr.2, în suprafața de 22,19 mp.

46.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu pentru comerț și alimentație publică, situat în municipiul Bacău, str. Condorilor, nr.6 bis, în suprafața de 86,25 mp.

47.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu prestări servicii, situat în municipiul Bacău, str. Aeroportului, nr.4, în suprafața de 40,50 mp.

48.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – spațiu prestări servicii, situat în municipiul Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr.1, în suprafața de 11,00 mp.

49.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – construcție extindere spațiu producție, situat în municipiul Bacău, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.2, în suprafața de 11 mp .

50.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere spațiu comercial, situat în municipiul Bacău, Bulevardul Unirii, nr.11, în suprafața de 26,22 mp .

51.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere salon de înfrumusețare, situat în municipiul Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr.18, în suprafața de 24 mp.

52.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere cabinet medical individual, situat în municipiul Bacău, str. Erou Gheorghe Rusu, nr.4, în suprafața de 10,30 mp .

53.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – cabinet stomatologic, situat în municipiul Bacău, str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr.2, în suprafața de 45 mp, având CF nr.86089, nr. cadastral 86089.

54.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – cabinet de avocatură si birou notarial, situat în municipiul Bacău, str. Panselelor, nr.2, în suprafața de 27,26 mp, având CF nr.66686, nr. cadastral 66686

55.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către constructorul de bună credință, a terenului aflat în proprietatea privată a Municipiului Bacău, aferent imobilului – extindere apartament, situat în municipiul Bacău, str. 9 Mai, nr.52, în suprafața de 11,60 mp .

56.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU, întocmit pentru CONSTRUIRE IMOBIL SPAȚII COMERCIALE ȘI LOCUINȚE COLECTIVE; ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR, STR.TEIULUI, NR.11A din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară BENEFICIARI: MOCANU VASILE ȘI MOCANU MARIA

57.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 866,00 m.p. teren cu nr. cadastral 72817 ( din acte, 866,45 m.p.) situat în intravilanul municipiului Bacău, Insula de Agrement, Str. I.L. Caragiale, aferent construcțiilor proprietate privată a S.C. ALOGEN S.R.L. (RESTAURANT MARINARUL) .

58.Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC DELGAZ GRID SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău.

59.Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului domeniului privat al Municipiului Bacău însușit prin H.C.L. nr.157/2018.

FIȘIERE

60.Proiect de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău, cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a persoanelor marginalizate social aflate în situație de risc care necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

61.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 93 din 31.03.2021 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, pensionarilor din Municipiul Bacău, în valoare de 150 lei semestrial.

62.Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a recursului formulat în dosarul nr.2386/110/2022.

63.Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerilor prealabile formulate de petenta ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. împotriva art.3 și art.6 din H.C.L. nr.161/28.05.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind Activitățile Comerciale ce se desfășoară pe raza municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare.

64.Proiect de hotărâre pentru suspendarea aplicării prevederilor H.C.L. nr.110/2022 privind aprobarea Regulamentului Local de Arhitectură și Estetică Urbană pentru municipiul Bacău.

65.C.PROIECT DE HOTĂRÂRE prin care se ia act de datoria Municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru perioada octombrie-noiembrie 2022

65.D.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eșalonarea datoriei Municipiului Bacău către Thermoenergy Group SA Bacău reprezentând subvenții neachitate pentru perioada iunie 2022 -ianuarie 2023 și pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, neachitate pentru perioada septembrie-noiembrie 2022

65.E.PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea modificării Anexelor nr. 2 și 4 din H.C.L. nr. 300/31.08.2018 privind stabilirea modalităţii de gestiune a unor activităţi din cadrul serviciului public de salubrizare din Municipiul Bacău, în conformitate cu Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice