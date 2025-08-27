Se toarnă placa de suprabetonare la pasajul Domnești-Târg de pe Autostrada A7 (imagini aeriene)

La Domnești-Târg, pasajul superior peste DN 2 și magistrala de cale ferată prinde contur pe zi ce trece. Tablierul său, lung de aproape 910 metri, se înalță treptat, în timp ce lucrătorii toarnă acum placa de suprabetonare pe deschiderile 1, 2 și 3, pe sensul Bacău – Focșani. Cofrările și armările continuă pentru restul deschiderilor, pregătind următoarele etape ale construcției.

Acest pasaj face parte din Lotul 2 al Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, un tronson de 38,78 km, unde antreprenorii de la SPEDITION UMB SRL, SA&PE CONSTRUCT SRL și TEHNOSTRADE SRL lucrează de la începutul lui mai 2023. Cu un ritm constant, șantierul a ajuns la 55% stadiu fizic, iar investiția totală depășește 2,4 miliarde de lei, finanțată prin fonduri europene din PNRR.

Privind din aer, lucrările par orchestrate cu precizie, fiecare cofraj și fiecare bară de armătură așezată la locul ei, pregătind viitorul pasaj care va lega mai bine Moldova de restul țării. Autostrada A7 devine astfel mai mult decât un drum: un simbol al conectivității și progresului.

Video: DRDP Iași