S-a semnat contractul pentru rezerva de apă a municipiului Bacău

Vicepremierul Paul Stănescu, ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, a semnat, vineri, contractul de finanţare pentru proiectul "Rezerva de apă a municipiului Bacău", ce se va realiza prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). Pentru implementarea proiectului, Guvernul va aloca 25,92 milioane de lei, iar municipiul Bacău va asigura o cofinanţare de 933.000 lei. "Astăzi, este un eveniment foarte important aici. Este un proiect care cred că va fi dus la bun sfârşit în curând şi cred ca băcăuanii să nu mai sufere de apă. Am înţeles că se oprea, că e insuficientă apa", a afirmat Stănescu, la semnarea documentului. Investiţia reprezintă o alternativă la actualul sistem de furnizare a apei în Bacău. Ea presupune construirea unor rezervoare de apă, a unor staţii de pompare, dar şi a 8.900 metri liniari de conductă. "Este un proiect prin intermediul căruia se asigură independenţa sistemului de apă din municipiul Bacău, indiferent de aducţiunile principale de la Valea Uzului. Aceste sisteme trebuiau gândite de acum 30 de ani", a afirmat primarul Bacăului, Cosmin Necula. Mai multe detalii, în ediția tipărită de luni, 15 ianuarie.