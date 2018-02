Romchim Protect face „agricultură inteligentă” în Bacău

Ediția a cincea a simpozionului internațional „Soluții științifice inovatoare pentru agricultură”, organizat timp de două zile de societatea Romchim Protect în fieful legumicultorilor din România, localitatea Matca din județul Galați, dar și în orașul ei de baștină, Bacău, a readus în atenția agricultorilor noile produse destinate mai ales unei agriculturi sănătoase, numită frecvent ecologică.

La eveniment au participat specialiști din domeniu, reprezentanți ai unor firme din agricultura și mediul de cercetare sau academic din România, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Belarus și Germania. Joi, 15 februarie, în ultima zi a simpozionului, i-am întâlnit la manifestare și pe cei mai cunoscuți agricultori din județul Bacău, unii parteneri de afaceri ai producătorului Romchim Protect, care în acest an a pus accentul pe noua sa gamă de produse speciale, gama de îngrășăminte chimice Agrisol, care stau acum alături de cunoscutul biostimulator agricol Asfac și nu numai.

Romchim a demonstrat încă o dată, în acest domeniu, valențele sale în domeniul cercetării agricole, în speță dedicate aportului pe care chimia neinvazivă o poate aduce obținerii unor producții mai mari, dar și mai sănătoase pentru beneficiarii direcți, consumatorii finali ai recoltelor.

În Bacău, dezbaterile s-au concentrat pe calitățile acestui produs, un îngrășământ pe care producătorul l-a denumit generic „Agrisol”, dar care are mai multe variante de fabricație, cu tot atâtea caracteristici tehnice.

Agrisol este un produs perfect solubil, asimilat în totalitate de plante, calitate pe care Ioan Neculcea a demonstrat-o prin dizolvarea granulelor acestuia în apă chiar în fața participanților. În anumite proporții, amestecul nu devine lichid curgător, ci un fel de pastă care poate fi administrată în pământul în care cresc plantele, de unde fiecare își trage apoi apa necesară. Alte produse similare nu se dizolvă nicicum în apă, de unde și efectele negative pe terenurile cultivate cu plante, efecte de care se miră mereu agricultorii.

„Revoluție tehnologică în agricultură”, spun universitarii

Până la omologările dictate de preceptele legislative despre noul produs în toate variantele sale, a vorbit întâi unul dintre specialiștii băcăuani recunoscuți în domeniu, prof. univ. dr. Ioan Viorel Rați. Prezentarea sa a și fost intitulată, generic, „Revoluție tehnologică în domeniu”, pentru că a abordat segmentul științific căruia i se adresează noul produs al fabricantului din Bacău, adică „Agriculturii inteligente”. O denumire pretențioasă, dar căreia profesorul Rați i-a demonstrat valențele aferente produselor Agrisol. „Îngrășământul inteligent”, pe bază de polimeri- așa cum a fost numit chiar de producător -, a fost prezentat asistenței în manieră practică. „Inovația – a spus profesorul Ioan Rați-, ori vrem, ori nu vrem, tot intră în agricultură. Dacă noi nu o luăm în seamă, rămânem mai jos. Apar, de fapt, și unele amenințări, între care explozia demografică și asigurarea siguranței alimentare. Deci, noi suntem obligați să facem față. Cum? Prin agrotehnologie”.

Profesorul și specialistul băcăuan a demonstrat, cu tact, ce aport are folosirea îngrășămintelor agricole inteligente, în variantele prezentate de Romchim Protect, care vor intra în fabricație extinsă în al doilea semestru al anului 2019, dar care au fost și sunt în continuare testate de fermieri din toată țara. Unii dintre ei erau prezenți chiar în sala simpozionului.

Al doilea universitar care a vorbit, ieri, pe aceeași temă, a fost Osváth Zoltán, cercetător științific în mediul universitar din Ungaria. Cercetătorul maghiar a testat produsul Asfac, fabricat tot la Filipești- Bacău, la Romchim Protect, un biostimulator deja cunoscut pe piață, pe care l-a asociat în cercetare cu un alt stimulator și cu ajutorul cărora a obținut o creștere de producție agricolă de 187%. Profesorul maghiar a oferit multe date tehnice, dar ceea ce ne-a frapat a fost simpla observație- venită, deci, de la un cercetător științific în domeniu- că noi toți trebuie să avem, pentru sănătatea noastră, grijă de „stomacul plantelor cultivate”. De acest stomac, spuneau vorbitorii de ieri de la simpozionul Romchim, vrea să aibă grijă și noul produs cu valențe de „îngrășământ chimic” din gama Agrisol.

Ce spun fermierii băcăuani

Despre produsele Romchim Protect au vorbit și vor mai vorbi mulți. Datele tehnice sunt pe site-ul companiei, în materialele de prezentare oferite comercial. Noi nu de ele ne putem îndoi, cum nici nu le putem promova ferm. Ceea ce putem arăta, este ce spun cei care au și folosit asemenea produse în fermele lor agricole.

Chiar în simpozion, Ioan Neculcea a lansat propunerea ca un produs al Romchim folosit deja într-o fermă pomicolă din județul Bacău să poarte numele celui care a înființat-o. Mare lucru și frumos gest din partea producătorului, iar noi căutăm să fim pe aproape când se vor perfecta documentele în acest caz.

Un alt recunoscut specialist în tratarea chimică a plantelor de tot felul, dr. Cezar Rădescu, directorul Unității Fitosanitare Bacău, ar fi vrut să vadă din prezentările făcute cum poate fi tratată nevoia plantei de a rezista la boli și dăunători. „Imunitatea plantei e una – a spus Cezar Rădescu -, dar noi promovăm rezistența ei pentru a se exprima genetic prin aplicarea de îngrășăminte. Ceea ce s-a realizat, în domeniu, în Bacău, poate depăși ceea ce s-a realizat similar în Uniunea Europeană”.

„Am folosit, dintre produsele Romchim, Asfac, iar în anul acesta am folosit produsele în toată cultura de soia, pe 100 de hectare. Folosesc toate produsele Romchim, de la A la Z. Am încredere în ele. De fapt, am deja experiență în acest sens, pentru că le folosesc de câțiva ani. Am văzut că raportul preț-rezultate este pozitiv. Deci, și la rapiță, pe 50% din suprafață, dar și la grâu le folosesc. Acum doi ani, am avut o tarla cu soia bătută de gheață puternic, dar am intervenit cu produse Romchim Protect și am văzut cum s-au revigorat plantele, ca și cum acolo nu s-a întâmplat nimic. Din momentul în care rapița era distrusă aproape în totalitate! Anul acesta merg numai pe tehnologie Romchim Protect. Dar și la alte culturi.”

Ing. Viorel Ilaș, administratorul Agro Ilaș, Tescani