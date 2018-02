Multimedia Hocus-Pocus la „Muzeul Iluziilor” de Florin Stefanescu -

Primul lucru care îți vine în minte atunci când te gândești la iluzii este un … iluzionist. Iluzionistul este cel care de cele mai multe ori îl asociezi cu un … scamator. Dar oare chiar așa de simple să fie lucrurile? Și… oare ce-or fi iluziile? Exact asta au început să afle băcăuanii o dată cu deschiderea Muzeului Iluziilor, în incinta Muzeului de Istorie „Iulian Antonescu" Bacău. Inițiatorii unui asemenea proiect sunt membrii Asociației Astronomice Pluto din Cluj Napoca. Aceștia au deschis joi, 15 februarie, proiectul „Muzeul Iluziilor" care va fi disponibil publicului larg băcăuan până pe 28 februarie. Încă din prima zi, muzeul a fost luat cu asalt de băcăuani, primii care au trecut pragul pe tărâmul iluziilor fiind școlarii. Însoțiți de cadrele didactice, copiii au fost extaziați de cele peste 100 de obiecte prezentate, și cu greu au putut să spună ce le-a plăcut cel mai mult. Dacă la început au crezut că sunt trucuri, după explicații, vizitatorii au înțeles că, de fapt, totul e știință. Amuzamentul a crescut o dată cu intrarea în sala oglinzilor deformate, acolo unde, fiecare vizitator a luat fie forma unui balon, fie era subțire cât o sfoară. Și sala iluziilor optice, acolo unde puștii au urmărit peste 50 de tablouri de diferite dimensiuni, a primit aprecieri. Copiii au rămas uimiți și atunci când au descoperit mecanismul iluziei cinematografice. Tot aici au înțeles cum funcționează și hologramele. Toate acestea sunt doar o parte din ceea ce oferă „Muzeul Iluziilor". Despre acest proiect interesant am aflat mai multe detalii de la Adrian Filipișan, președintele Asociației Astronomice Pluto din Cluj Napoca: „Suntem pentru prima dată în Bacău cu acest proiect care s-a bucurat de un real succes în toate orașele în care am fost. Putem spune că și în Bacău are succes, având în vedere cele 5.000 de rezervări făcute. Și suntem abia în prima zi!" Filipișan a precizat că este primul muzeu de acest fel din România și nu știe dacă mai există și altul. Ideea de a înființa un astfel de muzeu în România le-a venit celor de la Asociația Astronomică Pluto după ce au vizitat astfel de instituții în alte țări europene. Dacă astfel de muzee sunt fixe în alte țări, cei de la Cluj au venit cu ideea ca „Muzeul Iluziilor" să fie mobil, tocmai pentru ca mai mulți oameni să descopere fenomenele științifice și să se bucure ele. O vizită la „Muzeul Iluziilor" durează aproximativ o oră și se poate face numai după o rezervare prealabilă. Prețul unui bilet este de 13 lei. Copiii instituționalizați sau aflați în situații defavorizate pot vizita muzeul gratuit, în baza unei rezervări și a unei declarații a însoțitorilor.