Revista Ateneu 579 – 580. Să ne întoarcem la valorile spirituale de Gheorghe Baltatescu

Uitasem că Revista Ateneu apare, la sfârşitul anului, cu două ediţii (noiembrie şi decembrie). Aşteptam numărul pe noiembrie, când, uitându-mă pe coloncifru am văzut motivul întârzierii apariţiei, cât şi urările de Sărbători Fericite şi La mulţi ani!, adresate de colectivul redacţional cititorilor şi colaboratorilor. Mulţumim, şi să se împlinească! Să ne întoarcem la ale revistei şi la „Să ne întoarcem la valorile spirituale", titlu de primă pagină, un interviu de colecţie cu poeta Nora Iuga, prezentă în Bacău cu ocazia acordării Premiului de Excelenţă al Revistei Ateneu pe anul 2017, realizat de Ioan Dănilă. Redau un strălucitor răspuns la întrebarea reporterului privind soarta „Casei Alecsandri": „Mie mi se pare că salvarea ei este o datorie indiscutabilă mai mult faţă de poporul nostru decât faţă de autorul respectiv, pentru că întoarcerea la valorile trecutului hrăneşte sensibilitatea, trăirea interioară (…) Societatea are drumul ei, dar trebuie tot timpul să ne întoarcem privirea la valorile spirituale." La rubrica „Cronofiabile", Marius Manta aduce în atenţia publicului noua carte semnată de Carmen Mihalache – „Teatru la filtru". „Aşadar, «Teatru la filtru» demonstrează capacităţile de ochestrator ale lui Carmen Mihalache, mânuind când impresionist, când cu argumente extrem de viabile o realitate în oglindă a spectacolului teatral…", scrie Marius Manta. Aducându-şi aminte că a lucrat în presa de opinie, unde editorialul este „linia întâi a ziarului", Ştefan Radu semnează un „editorial" critic, acid, cu tema „Centenarul discordiei". Acelaşi Ioan Dănilă face o cronică a Simpozionului Naţional de Estetică, organizat de Centrul de Cultură „George Apostu". „Despre experienţa transgresivă a fantasticului" (Vasile Spiridon), „Locul de unde se vede frumuseţea" (Doina Cernica), „Sertarul cu fişe – Superlativele" (Constantin Călin), „Un paradox al poeziei moderne: minimalismul sintactic" (Gheorghe Iorga), „Filosoful şi cetatea" (Ion Fercu), şi „Personalităţi băcăuane – Eugen Verman". „Un papă american" (Elena Ciobanu) sunt alte câteva titluri din sumarul revistei Ateneu.

