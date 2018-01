Pompierii de la Detaşamentul Moineşti au avut o solicitare mai puţin obişnuită, dar pe care au tratat-o cu aceeaşi seriozitate. Ei au fost solicitaţi să intervină în comuna Poduri, pentru a scoate un cocoş căzut într-o fântână adâncă de zece metri. Echipajul care a ajuns acolo cu o autospecială nu a stat prea mult pe gânduri şi a căutat varianta cea mai bună pentru a-l salva. Şi a şi reuşit. Pompierii au băgat un furtun în puţ şi au dat drumul la apa din autospecială, pentru a creşte nivelul apei din fântână, iar când cocoşul a ajuns suficient de aproape a fost scos şi predat viu proprietarului, un bărbat de 58 de ani. Misiunea de salvare a durat aproape o oră. 123 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.