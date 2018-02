Multimedia

Protest al polițiștilor locali în Slănic Moldova de Petru Done

Polițiști locali din județele Bacău, Suceava, Brăila, Tulcea, Galați, Neamț, Iași și Vrancea, dar și din București vin sâmbătă, 17 februarie, la Slănic Moldova pentru a fi alături de colegii lor de aici la o manifestare de protest organizată cu sprijinul Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „Pro Lex”. Se estimează participare a acirca 150 de persoane. Protestul – arată într-o adresă înaintată Unității Administrativ Teritoriale liderul sindicatului, Vasile Lincu – este organizat împotriva măsurii luată de primărie pentru desființarea Poliției Locale din orașul Slănic Moldova (care are cinci salariați) și va avea loc între orele 10,00 și 13,00. Primarul Gheorghe Baciu a notificat încă de la sfârșitul anului trecut instituțiile statului cu privire la reorganizarea organigramei primăriei în urma măsurilor administrative și fiscale luate de Guvern. Astfel, s-a anunțat vacantarea a șapte locuri de muncă, între care și posturile polițiștilor locali. Primarul orașului a explicat că face aceste concedieri pentru ca măcar salariile celor care rămân pe posturi să rămână la același nivel ca în 2017. Polițiștii locali susțin însă că chiar de la preluarea mandatului său în 2016 primarul a luat măsuri care să-i descurajeze pe polițiștii locali să mai lucreze. S-a anulat norma de hrană de 500 de lei lunar, polițiștii au fost mutați pe holul primăriei și au fost trimiși sa colecteze taxe de parcare sau din piața agroalimentară. Poliția locală din Slanic Moldova a fost înființata în anul 2013 prin hotărâre de consiliu local, cu un efectiv de cinci salariați. Compartimentul a fost dotat corespunzător, iar personalul a fost școlarizat în centrele de perfecționare ale Ministerului de Interne din Gheorgheni și Sfântu Gheorghe. „După avizarea de către Agenția Națională a Finanțelor Publice a noii organigrame a primăriei și după votul din consiliul local, cei cinci polițiști locali vor rămâne fără serviciu. Deși legea prevede că fiecărui funcționar public trebuie să i se asigure alternative de lucru pe măsura pregătirii profesionale și vechimii sale, în această situație ne vedem pe lista disponibilizărilor fără a beneficia de o alternativă de lucru. Activitățile poliției locale sau desfășurat normal până în iunie 2016.”

Cătălin Răducu Miler, polițist local în Slănic Moldova

