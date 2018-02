(IV- continuare Traian)

Urcăm printre dealuri spre Domeniile Burcilor. „În zona asta, unde toată lumea avea vie hibridă, numai bunicul meu cultiva vie nobilă. Eram copil, până în zece ani. Îl ajutam cu plăcere. Nu mi se părea o muncă, mai ales la cules. Toamna o îngropam la hârleț, s-o ferim de ger”. De ce au dispărut viile? Ne explică simplu, Eugen Burcă: „Au început să se fure unul pe altul. A dispărut de la unul un șpalier, ăla păgubit a furat și el doi. Întăi se fura sârma.

Când era via tăiată. E greu să smulgi un stâlp din ăla când este ancorat. Mie mi-au furat butași când i-am plantat. Aproape jumătate de hectar. Noaptea! I-au mutat prin curți. Acum am permanent pază. Am pus atunci Fetească Albă și Fetească regală. (Feteasca Regală este rezultatul hibridării naturale între Feteasca Albă și Grasa de Cotnari). Știu că am dat aproape 2 euro pe fir. Nu mai zic de teren. L-am adunat greu. Am pornit pe cel deținut de familie. De la an la an am mai cumpărat bucăți mici. Este greu să îl ai comasat. Nu mai zic! Când au văzut că plantez, toți au crescut prețul!”