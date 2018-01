Cultura Primul concert, primă audiţie AVANCRONICA MUZICALĂ de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Acum cinci ani, publicul băcăuan avea întâlnire cu artiştii care vor concerta în această seară: Matei Corvin şi Antonio di Cristofano. Pianistul interpreta atunci Concertul nr.2 de Serghei Rahmaninov şi orchestra încheia simfonicul cu Simfonia a VII-a de Prokofiev. Astăzi, Antonio di Cristofano este solistul Concertului în Sol Major de Maurice Ravel, lucrare ce a avut imens succes încă de când a fost compusă în 1931. Dedicat pianistei Marguerite Long, Concertul este oglinda impresiei puternice pe care America, cu viaţa sa „rapidă, versatilă, turbulentă” a exercitat-o asupra autorului. Dar şi a influenţelor de jazz, ce vin să se suprapună peste modelul formal clasic. Ravel credea că muzica trebuie să ne atingă mai întâi sufletul, şi abia apoi mintea. Cunoscut mai cu seamă pentru baletul Spartacus, compozitorul Aram Haciaturian este autorul a trei simfonii. Cea de a doua, Simfonia cu clopote, o vom audia în versiunea lui Matei Corvin. Haciaturian îşi ia ca motto un text al lui Alexis Tolstoi: „Clopotul scufundat în somn liniştit e lovit de o bombă grea şi sfărâmat. Înfiorat, el sună cu putere alarma şi cheamă poporul la luptă”. Este o lucrare de război, cântată imediat ce a fost creată, în anul 1943,în plin război mondial, autorul fiind, de bună seamă impresionat de proporţiile dezastrelor şi atrocităţilor care aveau loc în lumea răscolită de conflagraţie. Ecou al acestor tulburătoare evenimente, în compoziţie se vor regăsi frecvente treceri de la marş funebru, la Dies irae sau marşul triumfal cu sonorităţi de fanfară şi clopote. O primă audiţie are loc la Filarmonica „Mihail Jora” a compozitorului armean, în primul concert al anului 2018 de la Sala „Ateneu” cu o lucrare ce solicită intens virtuozitatea orchestrală. Ozana Kalmuski Zarea 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.