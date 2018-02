Actualitate Primele urzici pe tarabele comercianților de Ioana Bour - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – culese cu atenție dis-de-dimineață din Itești, urzicile își așteaptă cuminți clienții, grupate în grămăjoare – băcăuanii vin să le cumpere pentru o ciorbă sau pentru faimosul pilaf cu urzici Cum pășești în Piața Centrală dai de comercianți. Aceștia își etaleză marfa în fața trecătorilor și garantează prospețimea legumelor și fructelor. Secretul în culesul urzicilor ni l-a împărtășit Mihai Burgoci, care colindă pădurea din Itești pentru a găsi cele mai bune urzici care se pot folosi ca aliment, în scop medicinal sau cosmetic. „Adevărul este că-i destul de greu, că trebuie să stau aplecat când le culeg. Înainte le culegeam mai greu, dar acum folosesc mănuși de menaj”, spune el în timp ce zărește o doamnă și o îndeamnă să îi cumpere marfa. Mihai Burgoci este pensionar, în vârstă de 80 de ani. Spune că vine în piață pentru a socializa cu oamenii și pentru a face mișcare, nicidecum pentru profit. Acesta a mai zis că sunt și alți comercianți care aduc urzici, dar cam puțini pentru că nu mai sunt la mare căutare urzicile. „Le-am cules din Itești, tocmai sus la pădurice. Vin oamenii să cumpere, dar mai rar, și, de obicei, iau urzicile pentru mâncare. Iau câte o grămadă sau două pentru o ciorbă sau pentru pilaf. Le vând cu un leu grămăjoara, ca să fie accesibil pentru orice buzunar.”

– Mihai Burgoci 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.