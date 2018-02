Primăria Dărmănești a achiziționat un teren cu suprafața de 40.914 mp care a aparținut căii ferate a fostei Rafinării. După închiderea combinatului și a căii ferate, acest teren a fost scos la licitație de Casa de Insolvență Transilvania. A fost o licitație cu strigare, la care prețul de pornire a fost de 44.300 de lei. „Noi am fost singurii care ne-am înscris. Vrem să facem o șosea de centură pe acest teren care face legătura între DN și DJ 123. În acest fel, am evita circulația camioanelor grele pe DJ 123, care trece prin mijlocul orașului. Beneficiarii principali ai investiției vor fi cetățenii”, a declarat Toma Constantin, primarul orașului Dărmănești. Valoarea estimată a șoselei de centură a orașului Dărmănești este de 5 milioane de lei. Ce va urma? Pe scurt, realizarea proiectului și obținerea fondurilor. „Suntem în plin proces de actualizare a Planului Urbanistic General și vrem să prindem acest obiectiv în plan”, arată edilul.

Pe terenul cumpărat la licitație trece un drum industrial, pietruit, pe care administrația va încerca să-l introducă în domeniul public al orașului. În prima fază, vrea să-l repare, apoi să-l transforme în șosea de centură. Proiectul pentru construirea centurii va fi depus pe PNDL (Programul Național de Dezvoltare Locală). „Noi sperăm să obținem finanțare pentru că ar fi asigurată o continuitate a lucrărilor, DJ 123 urmând să fie modernizat tot prin PNDL. Licitația pentru execuția DJ 123 fost deja demarată. Ne vom orienta și spre alte surse, cum ar fi Programul Operațional Regional", a precizat, în final, Toma Constantin.

