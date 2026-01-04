Premii naționale pentru gospodărire și înfrumusețare acordate orașelor Moinești și Slănic Moldova (1970)

La începutul lunii ianuarie 1971, ziarul Steagul roșu informa publicul despre rezultatele întrecerii patriotice desfășurate la nivel național în anul 1970, privind buna gospodărire și înfrumusețarea localităților urbane. Comisia Centrală pentru urmărirea și îndrumarea întrecerii patriotice a hotărât acordarea de premii și mențiuni municipiilor și orașelor fruntașe pe țară, pe categorii de populație.

Printre localitățile premiate s-au aflat și două orașe din județ: Moinești și Slănic Moldova. Orașul Moinești a obținut premiul I pe țară la categoria orașe cu peste 10.000 de locuitori, iar Slănic Moldova a fost distins cu premiul II pe țară la categoria orașelor cu o populație sub 10.000 de locuitori.

Evenimentul a fost primit, potrivit ziarului, „cu caldă satisfacție” atât de locuitorii celor două orașe, cât și de populația județului. În acest context, redacția Steagul roșu a consemnat declarațiile unor reprezentanți ai administrației locale și ai organelor de partid.

Referindu-se la rezultatul obținut de Moinești, secretarul comitetului orășenesc de partid și primar al orașului, Constantin Olaru, declara:

„Faptul că orașul Moinești a obținut locul întîi pe țară în acțiunea de gospodărire și înfrumusețare constituie încununarea unui efort deosebit depus de toți locuitorii orașului nostru.” El sublinia că succesul reflectă „dragostea pe care moineștenii o poartă localității în care trăiesc și muncesc”.

Din datele prezentate reiese că, față de un plan și angajament inițial de 6,6 milioane lei, valoarea lucrărilor realizate prin muncă patriotică a ajuns la 15,5 milioane lei, ceea ce reprezenta 786 lei pe locuitor. Printre principalele obiective realizate au fost menționate extinderea cu patru săli de clasă a școlii din Lucăcești, amenajarea drumului de agrement spre Măgura, reamenajarea ștrandului și creșterea suprafețelor de spații verzi. În finalul declarației sale, Constantin Olaru arăta că administrația locală își propune „să ne menținem locul fruntaș pe țară și să facem din orașul Moinești una din localitățile cele mai bine gospodărite, mai frumoase din județ”.

La Slănic Moldova, premiul II pe țară a fost de asemenea primit cu satisfacție. Alexandru Crețu, secretarul comitetului orășenesc de partid și primar al orașului, afirma: „Pentru locuitorii orașului Slănic Moldova, ca și pentru cei veniți la tratament, vestea acordării premiului doi pe țară […] a produs o bucurie generală”.

Conform articolului, valoarea lucrărilor realizate a fost de aproape 3,3 milioane lei, față de un plan de circa 2,8 milioane lei. Acestea s-au concretizat în amenajarea și extinderea spațiilor verzi, regularizarea pârâiajelor, amenajarea de terenuri de sport și efectuarea unor lucrări importante la școala din Cireșoaia. Valoarea muncii patriotice a fost estimată la 620 lei pentru fiecare locuitor.

Premiul obținut era considerat un stimulent pentru continuarea acțiunilor de dezvoltare locală. „Premiul obținut ne dă imboldul să adăugăm noi frumuseți ‘Perlei Moldovei’”, declara Alexandru Crețu, menționând, printre realizările recente, darea în folosință a unei pârtii de schi și săniuțe la Poiana Slănic, precum și planurile de amenajare a vârfului „Pufu” și de continuare a lucrărilor de înfrumusețare odată cu venirea primăverii.

Articolul din Steagul roșu reflectă modul în care, la începutul anului 1971, realizările în domeniul gospodăririi urbane erau prezentate ca rezultate ale mobilizării colective și ale muncii patriotice, fiind integrate în obiectivele mai largi ale politicilor publice și aniversărilor oficiale ale perioadei.