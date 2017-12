Multimedia Poliţiştii vor fi la datorie şi de Revelion de Geta Panaite -

Astăzi, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, şeful Serviciului Rutier, comisarul şef Aurelian Nădejde, a susţinut o declaraţie de presă pe tema efectivelor care vor acţiona în perioada 30.12.2017 – 2.01.2018, în tot judeţul, pentru ca băcăuanii să poată petrece în siguranţă trecerea în Noul An. În total, numai în noaptea de Revelion, peste 250 de poliţişti vor fi la datorie, suplimentar faţă de dispozitivul curent, şi vor acţiona pentru prevenirea evenimentelor nedorite. Traficul rutier va fi monitorizat de poliţişti atât pe drumurile naţionale, cât şi pe cele judeţene, în interiorul şi în afara localităţilor.