miercuri, 31 decembrie 2025
type here...
Video

Parada urșilor la Festivalul de Datini și Obiceiuri Strămoșești de la Comănești!

Sursa video

Deșteptarea
Articolul precedent
Județul Bacău depășește 500 km de trasee montane omologate la finalul anului 2025

Alte titluri

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru știri necenzurate de "standardele comunității"

 ziare & stiri
© Deșteptarea - unicul ziar tipărit din Bacău, neîntrerupt, de 36 de ani.