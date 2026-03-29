Ora Pământului, marcată la OrizontHub Bacău prin concertul corului de copii Sing & Joy

Ora Pământului a fost marcată la OrizontHub Bacău printr-un moment special inclus în concertul susținut de corul de copii Sing & Joy, eveniment care a adus publicul într-o atmosferă de reflecție și apropiere de natură.

Momentul simbolic, promovat prin programul Cantus Mundi România și susținut de Corul Național de Cameră Madrigal, a fost integrat în programul artistic al serii și a creat o clipă de liniște și conștientizare în rândul celor prezenți. În cadrul concertului au evoluat și elevi ai Colegiului Național de Artă „George Apostu” din Bacău.

După acest moment, concertul a continuat într-o atmosferă caldă, dedicată primăverii. Copiii din corul Sing & Joy au urcat pe scenă cu emoție și entuziasm, reușind să transmită publicului bucuria și spontaneitatea specifice vârstei lor.

Repertoriul ales a fost adaptat sezonului, incluzând piese luminoase, cu tematică de primăvară. Publicul a răspuns cu aplauze și o participare caldă, transformând evenimentul într-un început simbolic de sezon.

Ora Pământului este un eveniment internațional dedicat conștientizării consumului de energie, organizat anual în ultima sâmbătă a lunii martie. În 2026, acesta a avut loc pe 28 martie, la ora 20:30 (ora României), când oameni din întreaga lume au stins luminile pentru 60 de minute.

În România și în Republica Moldova, evenimentul a inclus momente artistice în spații publice, școli, parcuri și piețe, unde copiii, alături de dirijori, profesori de muzică, părinți și prieteni, au cântat pentru a transmite un mesaj de grijă față de mediul înconjurător.