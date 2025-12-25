O mică bucurie pentru cei aflați în nevoie

Pe 21 decembrie, în prag de sărbători, solidaritatea a prins chip concret în Slănic Moldova. În cartierele Cerdac și Cireșoaia, mai multe familii cu posibilități reduse au primit pachete cu alimente, într-o acțiune care a adus nu doar produse esențiale, ci și speranță.

Alimentele au fost strânse de voluntarii Crucii Roșii Bacău în cadrul Băncii de Alimente, prin campanii desfășurate în supermarketurile din municipiul Bacău. Zeci de oameni au ales să doneze la cumpărături, iar fiecare gest, oricât de mic, s-a transformat într-un sprijin real pentru cei care se confruntă zilnic cu lipsurile.

Distribuirea pachetelor în Slănic Moldova a fost întâmpinată cu emoție și recunoștință. Pentru beneficiari, ajutorul primit a însemnat mai mult decât mâncare: a fost dovada că nu sunt uitați, că există comunitate și oameni dispuși să se implice.

Voluntarii Crucii Roșii au subliniat că astfel de acțiuni sunt esențiale mai ales în perioada sărbătorilor, când diferențele sociale devin și mai vizibile. „O mică bucurie pentru unii poate însemna enorm pentru alții”, a fost mesajul care a însoțit întreaga inițiativă.

Campania demonstrează, încă o dată, că solidaritatea și implicarea civică pot face diferența. În Slănic Moldova, pe 21 decembrie, generozitatea s-a transformat într-un gest concret de umanitate, aducând lumină în casele și inimile celor care aveau cea mai mare nevoie.

