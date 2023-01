O mamă bolnavă de cancer strânge bani pentru a-și opera fiica născută fără urechi

Fac orice să o văd sănătoasă înainte să mor. Sunt mama Alexandrei. Eu am cancer iar fetița mea s-a născut cu dublă atrezie și microtie, nu are urechi și nu aude. Înainte să plec din această lume, trebuie să știu că Alexandra va fi sănătoasă. Nu știu câte zile mai am, însă trebuie să lupt să o văd pe Alexandra sănătoasă, iar apoi Dumnezeu mă poate lua.

Există un singur spital în toată lumea care o poate ajuta pe fetița mea, este în Statele Unite ale Americii. Ei o pot opera, îi pot reconstrui urechile și canalele auditive, iar Alexandra mea va auzi și va fi sănătoasă. Costurile sunt uriașe, 198.000 dolari, și mă rog la Dumnezeu să-mi mai dea zile să reușesc să o văd operată. Până acum am reușit să strângem 15.200 dolari.

Noi suntem din Bacău, iar Alexandra are 9 anișori și este singurul meu copil, ea este raza mea de soare, ea este totul. E un copil atât de bun, atât de frumos…nu merită nicio clipă suferința pe care o duce. Îmi doresc să rămân lângă ea, să o văd cum crește, însă realitatea este că boala mea avansează și cel mai mult îmi doresc să o las sănătoasă, să aibă un viitor frumos. Îndrăznesc să pornesc această strângere de fonduri cu gândul că Dumnezeu lucrează prin oameni și va face un miracol să strângem banii pentru operațiile necesare Alexandrei mele.

Vă rog din tot sufletul să ne ajutați să strângem banii pentru operațiile Alexandrei. Este tot ce mai vreau de la viață. Vă mulțumesc pentru toată bunătatea voastră și vă doresc multă sănătate.

Distribuiți, vă rog din tot sufletul, să ajungă povestea noastră la cât mai mulți oameni buni.

Dacă o puteți susține pe prințesa mea cu o donație, se poate dona prin metodele următoare cu mențiunea Alexandra

Vă mulțumesc din suflet,

Ana, mama Alexandrei