Ninsori în zona montană a Moldovei. Utilajele DRDP Iași acționează pentru menținerea circulației în condiții de siguranță

Ninge în zona montană a Moldovei, unde echipele de deszăpezire ale Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași se află în patrulare, intervenind cu utilaje dotate cu lamă și material antiderapant, acolo unde situația o impune.

Potrivit meteorologilor, urmează o săptămână cu precipitații în toate regiunile țării. În zonele montane se va depune strat de zăpadă, iar în restul teritoriului există riscul formării poleiului, pe fondul precipitațiilor mixte și al temperaturilor scăzute.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto ca, la întoarcerea din vacanța de Sărbători, să circule cu prudență, să acorde atenție utilajelor aflate în teren și să respecte indicațiile transmise de instituțiile competente.

Reprezentanții DRDP Iași precizează că, în prezent, pe drumurile naționale din zona Moldovei se circulă fără probleme generate de condițiile meteorologice. Carosabilul este, în mare parte, uscat, cu sectoare umede sau cu zăpadă frământată în zona de munte.

În cursul nopții trecute, la nivel regional, DRDP Iași a intervenit cu 61 de autoutilaje, utilizând aproximativ 150 de tone de material antiderapant. În acest moment, pe rețeaua de drumuri naționale administrate sunt mobilizate 71 de autoutilaje.

Autoritățile reamintesc șoferilor importanța echipării corespunzătoare a autovehiculelor și a adaptării vitezei la condițiile de drum.

Sursa video: DRDP Iași