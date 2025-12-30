marți, 30 decembrie 2025
Video

Moinești: Parada cetelor de urși și mascați

Imagini de la Festivalul de datini și obiceiuri strămoșești „Anii vechi și anii noi” de la Moinești.

Sursa video

Deșteptarea
