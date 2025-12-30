Moinești: Parada cetelor de urși și mascați

VideoMoinești: Parada cetelor de urși și mascațiImagini de la Festivalul de datini și obiceiuri strămoșești „Anii vechi și anii noi” de la Moinești.Sursa video Deșteptarea30 decembrie 2025AcțiuneFacebookTwitterWhatsAppTelegramVK Articolul precedentBacăul la 12 ani de la proclamarea Republicii, reflectat în presa anului 1959Articolul următorPe noi cine ne protejează?Alte titluriSeara, la Insula de Agrement Cum era să intre un șofer într-o ambulanță pentru că nu a respectat semnalele acustice și luminoase Alaiul datinilor strămoșești – VIDEO Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru știri necenzurate de "standardele comunității"