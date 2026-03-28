Moinești: Doi castori salvați de pompieri după ce au rămas blocați într-un canal pe malul râului Tazlău

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești au intervenit, în această dimineață, pentru salvarea a doi castori rămași blocați într-un canal aflat pe malul râului Tazlău.

Echipajul deplasat la fața locului a acționat prompt pentru a crea condițiile necesare eliberării animalelor și revenirii acestora în mediul natural, fără a le provoca stres suplimentar.

Pentru a facilita ieșirea castorilor, pompierii au recurs la o metodă ingenioasă: au ridicat nivelul apei din canal, astfel încât animalele să poată ieși singure. Soluția s-a dovedit eficientă, iar cele două exemplare au reușit să părăsească zona fără a suferi răni.

Intervenția s-a încheiat cu succes, iar animalele s-au întors în siguranță în habitatul lor natural.

Pentru salvatorii băcăuani, fiecare intervenție are aceeași importanță, iar protejarea vieții, sub orice formă, rămâne o prioritate constantă.