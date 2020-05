Mascați sau nu?

Masca a devenit un „accesoriu” pe care, înainte vreme, băcăuanul nu și l-a imaginat purtându-l zi de zi. Criza de coronavirus, însă, l-a inclus, fără voia lui, în „garderoba” fiecăruia dintre noi, băcăuanii acceptându-l, chiar dacă…părerile sunt, cumva, împărțite.

„Normal că o port. Asta nu doar pentru că mă protejează, să zicem de pericolul virusului, ci și de „atacul” polenului din această perioadă. Sunt mulți care suferă din cauza alergiilor, având crize de astm. Singura mea problemă este că…mi se aburesc ochelarii când intru într-un magazin și vreau să citesc etichetele” – Valeria Gavrilovici, fostă profesoră de muzică

„O port, pentru că o mască, prin definiție, te păzește de ceva, nu? Nu știu cât de mult te ferește de coronavirusul în sine, dar măcar de persoanele care sunt infectate cu așa ceva și ar putea să te îmbolnăvească atunci când stai de vorbă cu ele ori când tușesc și elimină picături de salivă. Acum, depinde și de ce fel de mască folosești, în cazul uneia de proastă calitate, se ridică mai multe semne de întrebare. Problema e la cei bolnavi, cum sunt eu, când masca poate deveni o problemă, pentru că nu poți respira”- Ana Muraru, casnică

„Port mască, indiferent de ce spun unii sau alți despre existența virusului. Știți că sunt opinii care contrazic existența Covid – 19. Dar, indiferent de păreri, legea e cea care, până la urmă, te obligă să o porți, altfel…umbli la pușculiță. Eu am purtat-o și am răspurtat-o, am spălat-o, am călcat-o până nu a mai fost bună de purtat, pentru că nu mai avea efect, cumva” – Ilie Lică Muraru, pensionar