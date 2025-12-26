Laurențiu Neghină: Oneștiul continuă investițiile majore în ciuda măsurilor de austeritate

Purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Onești, Laurențiu Neghină, a declarat că, în pofida contextului economic dificil și a măsurilor de austeritate aplicate la nivel național, administrația locală a reușit să continue majoritatea proiectelor de interes pentru comunitate, printr-o gestionare corectă și eficientă a banului public. Edilul a subliniat că menținerea investițiilor a fost o prioritate, chiar și într-un an marcat de constrângeri bugetare.

Una dintre cele mai mari provocări ale acestui an a fost modernizarea Căii Adjudului, un proiect așteptat de aproape 30 de ani de către locuitorii municipiului. Deși lucrările au fost afectate de tăierea fondurilor ca urmare a măsurilor de austeritate, administrația locală nu a abandonat proiectul. Cu sprijinul Consiliului Județean și printr-un efort susținut al aparatului administrativ, au fost identificate soluții financiare, iar din bugetul local a fost alocată suma de aproximativ 2 milioane de euro pentru continuarea lucrărilor.

Laurențiu Neghină a mai precizat că finalul de an va fi marcat, așa cum este firesc, prin evenimente dedicate comunității, cu tradiții, focuri de artificii și un concert de amploare, menite să ofere oneștenilor un moment de bucurie și normalitate.

Totodată, el a anunțat că bugetul municipiului pentru anul viitor este deja conturat și va permite continuarea investițiilor strategice pentru dezvoltarea orașului. Printre proiectele avute în vedere se numără construirea unui heliport, modernizarea Parcului Municipal, dezvoltarea transportului public electric, realizarea unui parc fotovoltaic, modernizarea iluminatului stradal, reabilitarea și modernizarea școlilor și grădinițelor, modernizarea Stadionului „Carom”, precum și continuarea programelor de asfaltare.

În încheiere, Laurențiu Neghină a transmis un mesaj de încredere și speranță către cetățeni, urându-le un An Nou mai bun, cu sănătate și cu Dumnezeu înainte.