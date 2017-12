Top Story La Mulți Ani! de Desteptarea -

Mii de băcăuani au ieșit, ca la fiecare Revelion, în stradă, pentru a admira focul de artificii de la cumpăna dintre ani. Posted by Nicu Chiriac on Sunday, December 31, 2017 La trecerea dintre ani, zeci de mii de persoane în centrul Bacăului. În niciun an nu am văzut atât de multă lume. Sper să fie semn bun.

La mulți ani, 2018 ! 🙂 Posted by Liviu Rusu on Sunday, December 31, 2017