Județul Bacău, sub cod portocaliu de vânt. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor

Județul Bacău se află, pe parcursul zilei de duminică, 28 decembrie 2025, începând cu ora 10.00, până luni, 29 decembrie 2025, ora 02.00, sub avertizare meteorologică COD PORTOCALIU de vânt, conform informărilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie.

Potrivit prognozei, vântul va sufla cu putere, atingând rafale de 70–90 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă, atât în zonele joase, cât și la munte. În zona montană, în special la altitudini mari, este anunțat viscol puternic, cu viteze ale vântului de 90–100 km/h, ceea ce poate face deplasarea extrem de periculoasă.

Autoritățile fac apel la cetățeni și turiști să evite deplasările, în special în zonele montane, unde vizibilitatea poate scădea drastic, iar rafalele de vânt pot pune în pericol siguranța persoanelor. De asemenea, populația este sfătuită să urmărească permanent avertizările meteorologice, să își asigure provizii de strictă necesitate și să fie pregătită pentru posibile întreruperi în alimentarea cu energie electrică, cauzate de vânt și viscol.

În situația în care deplasările sunt absolut necesare, șoferii sunt rugați să se asigure că autovehiculele sunt echipate cu anvelope de iarnă, au rezervorul de combustibil plin și sunt dotate cu echipamentele obligatorii pentru sezonul rece.

La nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău, precum și al comitetelor locale pentru situații de urgență, au fost luate măsurile specifice pentru protecția populației, menținerea și asigurarea traficului rutier, precum și pentru intervenții operative în cazul apariției unor situații de urgență.

Începând de luni, 29 decembrie 2025, între orele 10.00 și 23.00, starea vremii se va ameliora treptat, județul Bacău urmând să intre sub avertizare COD GALBEN, caracterizată prin intensificări ale vântului de 50–70 km/h, zăpadă viscolită și vizibilitate în continuare redusă.

Autoritățile recomandă populației să rămână prudentă, să respecte indicațiile instituțiilor abilitate și să evite expunerea inutilă la riscurile generate de fenomenele meteo severe.