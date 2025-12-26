Incendiu la o locuință din Luizi-Călugăra: două persoane rănite și transportate la spital

Un incendiu a izbucnit, ieri, în jurul orei 11:21, la o casă de locuit din comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău. Pentru gestionarea situației de urgență, pompierii au fost solicitați prin apel la SNUAU 112.

La fața locului au intervenit forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. Ajunși la locul evenimentului, salvatorii au constatat că incendiul se manifesta la o locuință, afectând o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați.

În urma incendiului au rezultat două victime. Este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 76 de ani, care a suferit arsuri la nivelul feței și al membrelor superioare, și un alt bărbat, în vârstă de aproximativ 46 de ani, care a prezentat un traumatism cranian.

Cele două persoane au fost preluate de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) și transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită de către autoritățile competente, în urma cercetărilor specifice.