Incendiu la o cabană din Ghimeș-Făget, pompierii au intervenit rapid

În această seară, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană situată în comuna Ghimeș-Făget, sat Ghimeș.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD. În sprijin a fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU).

Incendiul a fost localizat și ulterior lichidat, fără a se înregistra victime. În urma evenimentului, cabana a fost distrusă pe o suprafață de aproximativ 60 mp.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost identificată ca fiind un coș de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile.

Pompierii recomandă respectarea regulilor privind instalarea și întreținerea coșurilor de fum pentru prevenirea unor astfel de evenimente.