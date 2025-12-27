Guvernul taie alocația de hrană pentru cei 137 de copii cu handicap de tip HIV/SIDA

Federația UNOPA protestează vehement față de decizia Guvernului de a tăia indemnizația de hrană de care beneficiau 137 de copii cu handicap de tip HIV/SIDA din România și cere anularea imediată a deciziei. Prin Ordonanța trenuleț Guvernul face un cadou de Crăciun acestor copii și în anul 2026 le suspendă plata.

Astfel, la Art. XXXVIII ordonanța spune că „În anul 2026, prevederile art. 582 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se mai aplică.” Art. 582 din Legea nr. 448/2006 spune „Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de o alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice.”

Federația UNOPA consideră că decizia de a face economii la bugetul Statului tăind alocația de hrană pentru cei 137 de copii cu handicap de tip HIV/SIDA este una profund inumană, care lasă aceste familii fără un sprijin important în îngrijirea acestor copii. Suma alocată la nivel național în luna noiembrie pentru acești copii a fost de 135.267 lei, o sumă derizorie la nivelul cheltuielilor care se fac în România. Niciun Guvern, de când a apărut acest sprijin acum peste 20 de ani, nu s-a atins de el, deși atunci erau mii de copii beneficiari și țara mult mai săracă.

Daca Guvernul PSD, PNL, USR, UDMR chiar avea nevoie de acești bani, considerăm că se puteau găsi cu ușurință alte surse de unde se putea economisi, mult mai umane și justificate. Gestul incalificabil al Guvernului se aliniază cu seria de măsuri luate în ultimul timp care lasă persoanele cu handicap din România fără o parte din puținele forme de sprijin din partea Statului.

„Decizia Guvernului, în Ajun de Crăciun, de a tăia alocația de hrană pentru acești copii, este imposibil de imaginat. Este o pată de rușine de neșters, care arată adevărata față a Guvernului, sperăm ca Parlamentul va repara această nedreptate când Ordonanța va ajunge la aprobarea Parlamentului. Până atunci, urăm Guvernului, miniștrilor, politicienilor, funcționarilor care au gândit și aprobat această măsură de economii la bugetul Statului să aibă parte de acești bani, din ei să se bucure și să se îndestuleze, din ei să-și plătescă salarii, indemnizații și alte cheltuieli importante pentru ei”, a declarat Iulian Petre, Director Executiv UNOPA.