Gauss și excelența în oftalmologie

În ultimii ani, dacă vorbim de excelență în oftalmologie, vorbim de Gauss. O clinică ce a devenit un brand al Bacăului și care oferă servicii medicale oftalmologice la standarde internaționale. Echipa Gauss răspunde celor mai exigente nevoi cu respect și dăruire pentru pacienții săi, folosește ultimele tehnici chirurgicale în domeniu și dispune de cea mai modernă tehnologie. Clinica Gauss din Bacău deține sală de operații dotată la nivel mondial, iar investițiile continuă în cele mai noi și moderne echipamente, pentru satisfacerea în permanență a celor mai complexe solicitări medicale, ce garantează intervenții chirurgicale de mare precizie, riscuri minime și eficiență maximă. În cadrul întregii rețele a Centrului Oftalmologic Gauss se oferă și consultații, dar se realizează și o arie largă de investigații oftalmologice, în funcție de tipul afecțiunii. Se asigură un diagnostic precis și detaliat, cu aparatură și echipamente de cea mai bună calitate, de înaltă acuratețe și complexitate, de către un personal medical experimentat ce lucrează cu o mare responsabilitate profesională. Despre tot ce înseamnă această excelență în oftalmologie, am purtat un dialog cu cei doi doctori, Cristian și Oana Chelaru Postolache, medici ai Clinicii oftalmologice Gauss. (Roxana Neagu) Clinica Gauss s-a înființat din dorința de a practica medicina la nivelul standardelor occidentale. Am ales să rămânem în țară, atunci când în străinătate puteam reuși cu succes, așa cum au făcut-o foarte mulți colegi de ai noștri. Clinica s-a deschis în 2012 și de atunci adresabilitatea a devenit din ce în ce mai mare, datorită, pe de o parte, experienței chirurgicale acumulate, dar, pe de altă parte, și prin aparatura medicală și tehnologiile de ultimă oră, care ne permit o foarte bună acuratețe a diagnosticului și o mare precizie a intervențiilor chirurgicale. Am achiziționat cea mai nouă tehnologie în domeniul chirurgiei laser oftalmologice – laserul în femtosecundă, un laser care are multiple aplicații în oftalmologie. Unul dintre domenii e chirurgia cataractei, în care laserul realizează cei mai importanți pași chirurgicali. Prin această tehnologie laser se reduce foarte mult energia eliberată intraoperator, micșorând efectele negative asupra țesuturilor globului ocular. Astfel, sunt reduse riscurile la pacienții cu cataractă foarte veche sau dură ori în cazurile complicate (exemplu în sindromul de pseudoexfoliere, în cataracta intumescentă, în cristalinul sublunar etc), riscuri de cele mai multe ori inevitabile prin tehnologia clasică de facoemulsificare prin ultrasunete. De asemenea, crește precizia de tăiere și, prin aceasta, predictibilitatea rezultatului postoperator. Un alt domeniu în care își găsește aplicație laserul femtosecundă e cel al chirurgiei refractive. De la apariția lui s-a intrat într-o nouă eră în operațiile de reducere a dioptriilor, crescând siguranța și precizia rezultatelor. Aceste operații sunt adresate persoanelor peste 18 ani, putând rezolva cazuri de miopie mică și medie, hipermetropie, astigmatism. Laserul femtosecundă realizează cu o precizie de neegalat crearea flapului cornean; crește siguranța la sucțiune în astigmatismele medii și mari. Clinica Gauss aplică această tehnologie încă de la începutul anului 2013, numărul pacienților care beneficiază de ea fiind în continuă creștere datorită rezultatelor superioare ale acesteia. O altă tehnologie revoluționară în realizarea operațiilor de cataractă (în special în cazurile asociate cu astigmatism preoperator) e reprezentată de o suită de aparate (CALISTO EYE SYSTEM) – ce permite măsurarea mult mai precisă a parametrilor oculari (refracția corneei, planificarea și calcularea dioptriilor cristalinului de implantat) și transmiterea datelor în sala de operație, către aparatul laser și microscopul operator. Se reduc astfel erorile umane. Chirurgul va vedea în timpul operației, proiectat prin microscop, pe suprafața ochiului de operat, locurile exacte unde trebuie să realizeze inciziile și poziționarea cristalinului artificial. Avantajele folosirii acestei tehnologii sunt, pe lângă economisirea timpului (nemaifiind nevoie de marcaje preoperatorii), precizia și exactitatea unor timpi chirurgicali și a implantării cristalinului artificial, cu șanse sporite de a obține o refracție postoperatorie dorită. Pentru miopiile mari și foarte mari, există azi o modalitate de rezolvare mai puțin invazivă, fără afectarea corneei și cristalinului, complet reversibilă, prin folosirea unor implante retroiriene – Visian ICL, ce reușesc să reducă miopii de peste 30 dioptrii. Această tehnică permite păstrarea cristalinului natural și reducerea dioptriilor extreme către zero, tehnică folosită în Clinica Gauss în mod frecvent și de care pacienții sunt extrem de multumiți. Participări la stagii de pregătire și congrese internaționale: Medicii Oana și Cristian Postolache au participat constant la stagii de pregătire și congrese internaționale, iar informațiile și tehnicile obținute sau prezentate la aceste întâlniri sunt puse deja în practică la Clinica Gauss. Cele mai recente participări de acest gen au fost:

– al patrulea Congres al Societății Române de Cataractă și Chirurgie Refractivă, unde dr. Cristian Postolache a prezentat lucrarea „Cazuri dificile în chirurgia cataractei”, iar dr. Oana Postolache a prezentat lucrarea „Implantul de cristalin ICL Staar Vision, pentru corectia miopiilor mari și foarte mari la tineri cu vârsta cuprinsă între 21 și 40 ani”

– a XVII-a ediție a Congresului Euretina Barcelona Septembrie 2017

– al XXXV-lea Congres al Societății Europene de Cataractă și Chirurgie Refractivă, ce a avut loc la Lisabona, în octombrie 2017, și a reunit cei mai prestigioși medici oftalmologi cu scopul de a prezenta și dezbate ultimile inovații în domeniul cataractei și chirurgiei refractive

– al XVI-le-a Congres Național cu participare internațională al Societății Române de Oftalmologie, Sinaia, Septembrie 2017

– departamentul de optică a participat la cursurile Hoya Faculty Budapesta – instruire avansată pentru recomandarea celei mai potrivite lentile Hoya, adaptată nevoilor clienților. „Aceste schimburi de experiență internaționale sunt dovada adevăratei competitivității în domeniu. Implicând un constant efort de timp și financiar și o continuă căutare a excelenței, ele susțin, alături de experiența de ani de zile în oftalmologie, livrarea unui serviciu medical de calitate și la nivel avansat pacienților locali. Respectul înseamnă servicii de calitate la un preț corect.”

medicii Oana și Cristian Postolache Clinica băcăuană Gauss demonstrează constant prin dr. Cristian Postolache că este un reper al oftalmologiei românești. Acesta are în palmares zeci de mii de cazuri rezolvate de cataractă, glaucom, cornee și operații de reducere de dioptrii. Metodele folosite oferă beneficii majore pacienților: recuperare foarte rapidă a vederii, cicatrizare în condiții de maximă siguranță și un risc minim de infecții sau hemoragii. De aceea, persoanele care suferă de afecțiuni oftalmologice sunt încurajate să apeleze la serviciile Clinicii Gauss. Gauss, prin cele 11 cabinete din Bacău (trei cabinete și clinica), Onești, Tg. Ocna, Comănești, Moinești, Buhuși, Piatra Neamt și Tg. Neamț, oferă excelența în oftalmologie!

