Fotbal/ Liga 2: FC Bacău, învinsă (și) pe terenul liderei

Sâmbătă, băcăuanii au pierdut cu 2-0 la Hunedoara, în fața primei clasate, Corvinul. În urma acestui eșec, care a consemnat și debutul primului străin din istoria clubului „alb-roșu”, fundașul croat Marko Juric (31 ani), echipa antrenată de Costel Enache a ajuns la un singur loc și doar un punct de zona retrogradării

A treia înfrângere la rând pentru FC Bacău în campionatul Ligii 2. Și a treia fără gol înscris. Eșecuri materializate, ce-i drept, în compania unor grupări de play-off, cu pretenții de Superligă.

După ce a pierdut cu 4-0 la Târgoviște, în fața Chindiei și cu 2-0 acasă, contra lui Sepsi Sfântu-Gheorghe, echipa antrenată de Costel Enache a cedat și pe terenul liderei, Corvinul Hunedoara. Sâmbătă, în etapa 11, băcăuanii au fost învinși cu 2-0 (1-0) de Corvinul, într-un meci în care prima clasată (și singura fomație fără înfrângere din campionat) a controlat jocul, punându-l deseori în dificultate pe portarul Anton.

Gazdele au deschis scorul în minutul 34, ca urmare a șutului expediat din afara careului de Pârvulescu și au închis tabela îmediat după pauză, în minutul 49, prin Sergio Ribeiro, din lovitură liberă. La FC Bacău a debutat în acest meci și primul stranier din istoria clubului, fundașul croat de 31 de ani, Marko Juric, venit la echipă în zilele premergătoare partidei de la Hunedoara din postura de jucător liber, el evoluând ultima oară în Albania, la Vllaznia.

Împotriva Corvinului, antrenorul Costel Enache a apelat la un „11” de start alcătuit din L. Anton- Juric, Fotrisz, Cimbru, Coajă- Chirilă- Niță, Cîrstean, Mitrică- Burlacu, A. Pavel, pe parcurs mai intrând pe teren R. Ciobanu, Luncașu, Blaj, Vodă și Baban.

În urma acestui al treilea eșec consecutiv, Bacăul a coborât pe poziția 17, la un singur loc și doar un punct de zona retrogradării. Runda viitoare, sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 11.00, FC Bacău va primi vizita vecinei de clasament, FC Șelimbăr, autoarea unei victorii cu 3-1 contra Ceahlăului Piatra Neamț. În acest context, partida cu Șelimbăr, una de șase puncte, se anunță de extremă importanță pentru Enache și trupa sa.