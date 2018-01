Sport Fotbal / Check-in pentru Liga a II-a de Dan Sion -

Divizionara C băcăuană Aerostar și-a reluat ieri pregătirile pentru retur. Obiectivul „aviatorilor”? Promovarea în eșalonul secund. Pentru a se impune în lupta cu Oțelul Galați și Csikszereda Miercurea Ciuc, gruparea antrenată de Cristi Popovici și-a întărit lotul prin aducerea lui Hurdubei, Căinari, Florin Istrate și Alex Roșca Aerostar și-a făcut check-in-ul. Destinația: Liga a II-a. Campioană de toamnă în Seria I, divizionara C băcăuană vrea să se afle pe primul loc- singurul care duce în eșalonul secund- și la finalul sezonului. Pentru aceasta, „aviatorii” și-au reluat ieri după-amiază pregătirile cu forțe proaspete în lot. Întăririle erau necesare, mai ales în condițiile în care contracandidatele Aerostarului la promovare- Csikszereda Miercurea Ciuc și, mai ales, Oțelul Galați- nu stau nici ele cu mâinile în sân. Prin urmare, gruparea prezidată de Doru Damaschin va conta în 2018 pe nume noi. Noi și de calitate. Precum cele ale mijlocașilor Florin Istrate (28 de ani, ex-Rapid București), Cornel Căinari (29 de ani, ex-SC Bacău și Foresta Suceava), Alex Roșca (20 de ani, ex-Juventus București) și ale atacantului de 27 de ani Adrian Hurdubei, care revine la Aerostar după un periplu de un an la Balotești și Juventus București. „M-am întors acasă pentru a pune umărul la promovarea Aerostarului în Liga a II-a”, a mărturisit Hurdubei, care va reface cuplul ofensiv cu Cătălin Vraciu din vremea FCM Bacău. O altă veste bună este că mijlocașul Cezar Strat va continua la Aerostar, numărul plecărilor limitându-se astfel la trei: Gheorghiu, Tudorache și Dima. „Dorința mea cea mai mare pentru 2018? Evident, promovarea. Iar pe termen lung, vă mărturisesc că visez ca fotbalul băcăuan să revină pe prima scenă”, a precizat antrenorul Cristi Popovici. „Aerostar nu constituie doar un brand de succes. Fotbalistic vorbind, echipa noastră reprezintă orașul și județul Bacău. Sper să avem și sprijinul administrației locale pentru a ne duce la îndeplinire obiectivele”, a punctat președintele CS Aerostar, Doru Damaschin. „Se anunță un retur de foc. Toate meciurile sunt importante, dar este esențial să luăm toate punctele în primele două etape, cu Focșaniul, acasă și cu Rădăuțiul, în deplasare”, a subliniat președintele secției de fotbal, Valerian Voicu. Prin urmare, Aerostar este gata de decolare. La orizont se vede promovarea. Zbor lin, băieți! Lotul prezent la reunire Portari: Albescu, Hărăguță, Popescu. Jucători de câmp: Adăscăliței, B. Ardei, C. Ardei, Artenie, Belecciu, Buciuman, Căinari, Chirilă, Enea, Honea, Hurdubei, Ichim, Fl. Istrate, R. Istrate, Mihăeș, Mihălăchioae, Oanea, A. Pavel, Roșca, Sahru, Strat, Tilibașa, Vraciu. Antrenor principal: Cristi Popovici. Secund: Andrei Vatră. Antrenor cu portarii: Dan Moței. Sâmbătă, amical cu CSM Pașcani La finalul acestei săptămâni, Aerostar va susține primul meci de pregătire al iernii. Adversară îi va fi colega de serie CSM Pașcani, ocupanta locului 12 în clasament la sfârșitul turului. Amicalul va avea loc sâmbătă, în Bacău, locația urmând să fie aleasă între „Letea”, „Aerostar II” și „Green Club”. 2 SHARES Share Tweet

