A fost un moment pe care nu l-am uitat niciodată. L-am întâlnit pe Adrian în urmă cu doi ani. Era diferit cu mult…trist, neîncrezător, lipsit de pasiunea vieții. Timid și monosilabic, abia dacă reușeam să deslușesc ceea ce voia să-mi spună: „vreau o schimbare!” Știa însă că singurii oponenți reali de pe lume erau lucrurile care nu-i plăceau la el însuși. Adrian a muncit mult pentru a se învinge pe sine. Și a reușit.

Încă din acea zi de septembrie, îndrăznea să facă un lucru meritoriu, care avea să-i schimbe viața radical. Totuși, nu făcea altceva decât să-și urmeze pur și simplu propria dorință de a fi sănătos și fericit. Îmi spunea coborând lin privirea: „am petrecut multă vreme fără să știu ce contează cu adevărat. Totul stă în intenție. Am intenția să încep o viață nouă și acesta este semnalul care m-a făcut să iau o hotărâre.” Nu era singura împrejurare în care Adrian a aflat în mod direct ce efect puternic are faptul de a ști ce vrei. A simțit nevoia să pună întrebarea: „cum îi determinați pe oameni să se schimbe?” Nu înțelegeam. L-am privit cu nedumerire și i-am explicat că responsabilitatea deplină pentru viața ta înseamnă totul din viața ta. Dacă îți asumi întreaga responsabilitate pentru a face un anumit lucru, atunci tot ce vei vedea, auzi sau experimenta în vreun fel este drumul către schimbare. Trebuie să ne schimbăm pe noi înșine. Să ne schimbăm stilul de viață. Un stil de viață sănătos este drumul către reușită. Reușita de a fi fericit și împlinit.

Pentru mine ca terapeut, orice caz preluat reprezintă un început, orice implicare reprezintă un progres și orice colaborare reprezintă un succes. Determinarea fiecărui caz înseamnă includerea celuilalt. Determinarea înseamnă parteneriat și susținere. Așa cred eu că pot fi construite cazurile de succes și din acest motiv încurajez munca în echipă. Împreună facem schimbarea. Relația terapeut-client este foarte importantă. Respectul reciproc se materializează în rezultatul mult dorit. „Asta-i tot?” Asta-i tot. Restul depinde de tine. Tu alegi!

Sănătatea este o combinație a eforturilor personale și a factorului genetic. Cu toții ne dorim să fim sănătoși. Ca să fim sănătoși, cea dintâi condiție este să dorim să fim sănătoși. Pentru aceasta trebuie să respectăm niște reguli. Să avem grijă ca stilul nostru de viață să fie în beneficiul organismului nostru, nu împotriva lui. Dăruirea cu care ne implicăm face diferența.

Adrian a înțeles la un moment dat ce importanță are cuvântul „dăruire” în obținerea sănătății și în menținerea ei. Dăruire…dăruire: „acțiunea de a (se) dărui și rezultatul ei”. Simplu! Totul se face cu dăruire. Rezultatele muncii vor fi pe măsură. „Cu cât mă implic mai mult cu atât rezultatele apar mai devreme?” De fapt era o întrebare retorică. Da, Adrian! Totul funcționează! E ca în viață. Fiecare dintre noi are un plan de viață care nu este altceva decât traiectoria optimă pentru evoluție. Putem avea o stare bună de sănătate, un corp sănătos și o minte limpede în măsura în care gândurile, vorbele și faptele s-au aliniat pe principii sănătoase. Gândurile, vorbele și faptele rele slăbesc starea de sănătate a omului și el este tot mai puțin capabil să-și ducă până la capăt planul de reușită. Omul are posibilitatea în aproximativ toate situațiile să acționeze conform Liberului Arbitru. Cuvântul de ordine este încrederea, Adrian. Îți dorești să simți încrederea? „Da! Atât a fost de ajuns. Am perceput un declic în interiorul meu și am simțit că puteam avea încredere în mine pentru a putea duce totul la bun sfârșit. Am scos un oftat de ușurare. Am avut senzația că totul s-a întâmplat atât de repede pentru că eram în cea mai mare parte deja clarificat în privința problemei. M-am debarasat de vechile obișnuințe. Iar acum vine partea cea bună: sunt atât de fericit încât totul mi se pare natural, firesc. Viața sănătoasă pe care o trăiesc nu are de-a face cu nimic din ce a fost. Îmi este simplu. Cred că m-aș complica dacă aș face altfel. Abia acum sunt un om normal. Normalitatea se naște din sănătate.” Ai dreptate, omule drag! Mă bucur că ai înțeles cât de important este să fii TU, un om sănătos din punct de vedere fizic și psihic. Să fii un om frumos!

Secretul pentru îmbunătățirea sănătății sau materializarea scopului pentru a obține sănătatea constă în a ști ce vreți, să alegeți ceea ce vreți și să ajungeți la o limpezire interioară, debarasându-vă de toate obiceiurile nesănătoase și convingerile negative. E adevărat că pe lumea asta nu există doar o singură cale pentru a obține ceva. Unii oameni capătă lucruri materiale primindu-le în dar, alții făcând eforturi să le plătească sau prin alte mijloace. Dar când vine vorba de sănătate, lucrurile nu mai stau la fel. Tu, cititorule drag ești responsabil pentru sănătatea ta! Urmează pur și simplu pașii recomandați: fii atent la declic, voința să-ți fie cuvântul cheie, acționează, să faci totul cu dăruire și să nu uiți de verificarea rezultatelor tale. Treceți la fapte! Realizați ce v-ați propus! Îndrăzniți ceva meritoriu! Puteți muta munții din loc cu gândurile și acțiunile corecte. Păstrați un echilibru în viața dumneavoastră. Spuneam recent: „omul de succes este constant în ceea ce face.” Nu uitați nici o clipă cât de important este acest lucru. Nu există excepții. Este singurul drum către reușită. O curbă ascendentă perfectă. Nu-i așa, Adrian? Acum știu că pot conta pe tine! Ești un exemplu demn de urmat pentru ceilalți. Ești un caz de reușită. Sunt tare mândră de tine! Ții minte când mă întrebai de ce Leonard și Maria au rezultate mai rapide ca tine? Când mă întrebai de ce organismul tău nu răspunde la fel la stimuli? De ce tu reții apă foarte multă în organism? De ce nu ai un tranzit normal? De ce nu poți adormi la ora propusă? De ce? De ce?…

Am crezut întotdeauna în termenul de „responsabilitate deplină” în ceea ce fac și gândesc. Cred că majoritatea văd la fel acest lucru. Suntem responsabili pentru ceea ce facem noi, nu pentru ceea ce face altcineva. În viață învățăm lecțiile de care avem nevoie, așa cum am făcut și eu de altfel. Tot ce pare la început imposibil devine posibil, tot ce pare greu devine simplu. Dar trebuie să muncim mult pentru a obține aceste lucruri. Sănătatea nu-i de ici colea. Ea constituie baza unei vieți fericite și lipsite de griji. Cum v-ați simți dacă ați avea chiar acum ceea ce vă doriți: sănătate și frumusețe? Vă poate răspunde Adrian. Dacă l-ați vedea! Adrian are acum un zâmbet larg, iar figura îi radiază. Asta da transformare! Acum el este stăpân întru totul pe situație. Și mă bucur enorm pentru el. A învățat foarte multe lucruri și, cel mai important, a avut grijă ca și familia lui să facă această schimbare. Cum le spunea? Se poate! Se poate! Am reușit! E simplu…Tot mai simplu!

Carmen Barcan, terapeut