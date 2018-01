După cele două înfrângeri suferite săptămâna trecută, CSM Bacău caută victoria în amicalul de azi, de la ora 17.00, contra Vasluiului Divizionara A de handbal masculin CSM Bacău va juca astăzi cel de-al treilea amical al iernii. De la ora 17.00, în Sala Sporturilor, „csmeii” vor primi vizita grupării de prima ligă, HC Vaslui. Băcăuanii au pierdut precedentele două jocuri de verificare susținute săptămâna trecută. Vineri, lidera Seriei A din campionatul cadet a fost învinsă acasă cu 34-26 (15-14) de CSU Suceava, pentru ca duminică să cedeze la limită, cu 31-30 (14-13) întâlnirea susținută pe terenul Vasluiului. La Vaslui, CSM Bacău a condus cu 27-23 în min. 49, înainte ca echipa gazdă să întoarcă rezultatul grație unei serii de șase goluri: 29-27 în minutul 56. Deși au egalat la 30, „csmeii” s-au văzut învinși cu 3 secunde înainte de final, atunci când HC Vaslui a punctat decisiv dintr-o lovitură de la 7 metri. În partida de la Vaslui, CSM Bacău a evoluat în formula: Rusu (8 intervenții), Freiwald (7)- Gal (10 goluri), Cotinghiu (6), Juverdianu (5), Dumitriu (3), Păunică (2), Atănăsoaei (2), Ionescu (1), Dodiță (1), Oancea, Dima, Burbulea, Paunescu, Totir. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.