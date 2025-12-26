Finanțare AFM obținută pentru modernizarea iluminatului public din comuna Zemeș

Comuna Zemeș a obținut finanțare prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) pentru modernizarea infrastructurii de iluminat public, în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a iluminatului public, sesiunea decembrie 2024. Proiectul depus de administrația locală a fost aprobat, valoarea totală a finanțării ridicându-se la 1.011.780,58 lei.

Cererea de finanțare a fost depusă la data de 30 decembrie 2024, iar aprobarea a fost primită după aproximativ un an, în urma parcurgerii tuturor etapelor de evaluare prevăzute de program.

Un element deosebit de important îl reprezintă faptul că, la nivelul județului Bacău, comuna Zemeș este singura comună care a obținut finanțare în această sesiune, ceea ce confirmă calitatea documentației și eforturile depuse de administrația locală.

Prin implementarea acestui proiect, iluminatul public din comuna Zemeș va fi modernizat, ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie, creșterea eficienței energetice, precum și la sporirea siguranței și confortului cetățenilor, în special pe timp de noapte.